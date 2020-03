Tecnologia

di Pasquale Oliva - 18/03/2020 15:04 | aggiornato 18/03/2020 15:28

L'azienda di Cupertino aggiorna il suo listino di prodotti annunciando il nuovo iPad Pro, accompagnato da una Magic Keyboard totalmente rinnovata. Nella scheda tecnica del tablet spicca la tecnologia LiDAR.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.



Le recenti voci di corridoio probabilmente avrebbero fatto centro anche questa volta se non fosse stato per la pandemia di Coronavirus. Non sappiamo per certo se Apple avesse davvero in programma un evento per questo marzo, ma l'annuncio a sorpresa dei nuovo iPad Pro lascia spazio a pochi dubbi. Per il successore di iPhone SE, invece, c'è ancora da attendere.

Disponibile dal 25 marzo e nelle varianti da 11 e 12,9 pollici, il nuovo tablet del gigante californiano ha un display Liquid Retina edge-to-edge con tecnologia ProMotion a 120Hz, 600 nit di luminosità e - ovviamente - supporto alla Apple Pencil. La novità più interessante del dispositivo si trova tuttavia nell'angolo in alto a sinistra della scocca posteriore. L'ultima generazione di iPad Pro dispone infatti di un modulo fotografico a doppia lente composto dalla grandangolare da 12MP e dalla nuova ultra-grandangolare da 10MP.

HD Apple

Totalmente inaspettata l'integrazione della tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), che - pensate un po' - la NASA utilizzerà nella prossima missione su Marte.

Il sensore è in grado di calcolare le distanze misurando il tempo impiegato dalla luce per raggiungere una superficie e venire riflessa da una distanza fino a 5 metri. Avrà sicuramente anche delle implicazioni sulla realtà aumentata, su cui Apple continua a puntare molto.

Apple Il sensore LiDAR del nuovo iPad Pro

Sotto la scocca il processore A12Z Bionic, che garantisce fluidità e velocità in tutte le operazioni, accompagnato da un processore grafico ad 8-core.

Insieme al nuovo iPad Pro l'azienda guidata da Tim Cook ha annunciato anche l'ultima versione della Magic Keyboard, disponibile ad aprile. La tastiera ha dimensioni standard con tasti simili a quelli dei MacBook (con meccanismo a forbice) e dispone di un aggancio magnetico, di una porta USB-C per la ricarica pass-through e, soprattutto, del trackpad con supporto alle gesture Multi-Touch che gli utilizzatori dei MacBook conosceranno a memoria.

HD Apple

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Pro (grigio siderale e argento) debutterà sul mercato italiano il 25 marzo ai seguenti prezzi:

iPad Pro 11" da 128GB: da 899 euro

iPad Pro 11" da 256GB: da 1.009 euro

iPad Pro 11" da 512GB: da 1.229 euro

iPad Pro 11" da 1TB: da 1.449 euro

iPad Pro 12,9" da 128GB: da 1.119 euro

iPad Pro 12,9" da 256GB: da 1.229 euro

iPad Pro 12,9" da 512GB: da 1.449 euro

iPad Pro 12,9" da 1TB: 1.289 euro

Cosa ne penate del nuovo iPad Pro di Apple? Può davvero sostituire un laptop come suggerito dallo spot?