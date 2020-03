Bleach: annunciati due nuovi anime e un nuovo manga legato alla serie

AnimazioneFumetti

18/03/2020

Per i festeggiamenti legati al 20esimo anniversario dalla nascita di Bleach sono stati presentati ben due progetti per il famoso manga di Tite Kubo.

Finalmente è arrivato il momento di sapere tutto sui progetti misteriosi annunciato sul famoso manga e anime Bleach, opera di Tite Kubo ormai conclusasi nel 2016 in Giappone. Per anni Bleach è stato uno dei manga più venduti in Giappone e considerato uno dei “Big 3” della rivista Weekly Shonen Jump insieme a Naruto e One Piece.

In origine questi annunci avrebbero dovuto essere presentati alla fiera dedicata all’animazione Anime Japan 2020, ma a causa dei problemi legati al Corona Virus questa manifestazione è stata cancellata. Adesso arriva la rivelazione sui progetti legati a Bleach e al prossimo manga dell’autore Tite Kubo direttamente sulla rivista Weekly Shonen Jump, che ha pubblicato un lungo articolo sulle novità in arrivo, poi riprese dall'account Twitter ufficiale del magazine.

Come molti speravano è stato annunciato un nuovo adattamento animato per Bleach. L’ultima saga del manga chiamata Thousand Year Blood War arriverà nel 2021 come anime. L’anime di Bleach si era concluso nell’ormai lontano 2012 dopo aver adattato quasi tutto il materiale originale. Ai tempi la saga finale era appena iniziata e si pensava a una pausa temporanea in attesa di avere abbastanza materiale da animare. Con il passare degli anni molti fan avevano perso la speranza di vedere la parte finale in versione animata, ma a quanto pare la speranza è l’ultima a morire. Non si sa ancora se Studio Pierrot, studio d’animazione che si è occupato dell’anime originale di Bleach, tornerà in questo ruolo anche per la nuova serie animata.

Ma le novità non finiscono qui. Tite Kubo ha annunciato che inizierà a pubblicare una serie regolare di Burn the Witch, one-shot uscita nel 2018 e ambientata nel mondo di Bleach. Il nuovo manga, che vede protagonista la sezione occidentale della Soul Society, inizierà quest’estate su Weekly Shonen Jump, mentre in autunno arriverà anche una versione animata da parte di Studio Colorido (autori recentemente di Pokémon: Twilight Wings), con la regia di Tatsuro Kawano.

Tite Kubo ha dichiarato di essere rimasto sorpreso riguardo l’annuncio dell’adattamento in anime dell’ultima saga del suo manga, dati gli anni passati dalla messa in onda dell’ultimo episodio. Riguardo al suo nuovo manga Burn the Witch, ha invece detto che all’inizio non era intenzionato a farne una serie, ma alla fine è stato convinto dal suo editor a proseguirla. Kubo ha comunque dichiarato che non sarà una serie troppo lunga e potrebbe concludersi in pochi volumi.

Tutti questi progetti fanno parte dei festeggiamenti per il 20esimo anniversario di Bleach, manga iniziato nel 2001 e conclusosi nel 2016 dopo ben 74 volumi. L’anime sulla saga finale è infatti stato realizzato come parte dei progetti legati ai 20 anni di Bleach.

Cosa ne pensate di questi annunci, siete contenti dell’arrivo di ben due nuovi anime legati a Bleach?

