COVID-19: per gli abbonati Sky tutti i pacchetti gratis fino al 3 aprile

TV News

di Pasquale Oliva - 18/03/2020 11:18 | aggiornato 18/03/2020 11:22

Sky scende in campo e apre la sua programmazione a tutti gli abbonati fino al 3 aprile. Lanciata inoltre la campagna #IoRestoACasa per raccogliere fondi per la Protezione Civile.

In questi difficili giorni tutti sono chiamati a restare nelle proprie abitazioni per cercare di ostacolare il diffondersi del Coronavirus e Sky Italia ha deciso di partecipare attivamente all'iniziativa #IoRestoAcasa.

L'azienda ha annunciato che dal 17 marzo al 3 aprile 2020 tutti gli abbonati via fibra e satellite potranno accedere gratuitamente a tutti i pacchetti che non sono inclusi nella loro offerta.

Ad esempio, gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento solo per i pacchetti Sport e/o Calcio possono ora godersi anche film, serie TV, cartoni e documentari (anche on demand) dei pacchetti Cinema e Famiglia. Oltre 16 canali per soddisfare i gusti di tutti i membri della famiglia. Tra questi vi è anche Sky Cinema: Spider-Man, attivo fino al 26 marzo 2020 e completamente dedicato ai cinecomic sul tessiragnatele Marvel.

HD Marvel Studios / Sony Pictures Anche Spider-Man: Homecoming con Tom Holland in rotazione su Sky Cinema: Spider-Man

Viceversa, i clienti Cinema e/o Famiglia potranno tenersi costantemente aggiornarti sul mondo dello sport con Sky Sport 24 e - in assenza di eventi in diretta - rivivere storiche partite del passato e godersi le produzioni originali targate Sky Sport.

Per tutti i clienti abbonati all'intera offerta di Sky per lo stivale si aprono invece le porte del cinema in pay per view, sempre fino al 3 aprile 2020, per guardare in anteprima film come L'Immortale (dal 19 al 25 marzo) con protagonista Ciro di Marzio di Gomorra - La Serie.

HD Vision Distribution L'Immortale, con Ciro di Marzo di Gomorra - La serie

Infine, per contribuire alla causa e fronteggiare la pandemia di COVID-19, l'azienda con sede a Rogoredo ha lanciato la campagna SKY#IoRestoACasa per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile. Trovate maggiori informazioni sul sito dedicato all'iniziativa.