È morto Lyle Waggoner, spalla di Lynda Carter in Wonder Woman

Lyle Waggoner ci ha lasciato a causa di un cancro: l'attore era noto soprattutto per aver partecipato al The Carol Burnett Show e alla serie TV Wonder Woman.

Lyle Waggoner se n’è andato a 84 anni a causa di un cancro. L’attore si è spento martedì 17 dicembre nella sua casa in California, circondato dall’affetto della moglie, dei due figli e dei quattro nipoti.

Lyle era diventato famoso alla fine degli anni ’60 quando era entrato a far parte del cast del programma televisivo The Carol Burnett Show in veste di presentatore (video in testata). La sua presenza, elegante e simpatica, aveva conquistato il pubblico al punto da farlo diventare protagonista degli sketch, ruolo che ha mantenuto dal 1967 fino al 1974.

Apprezzato dal pubblico femminile per la sua bellezza, Lyle conquista nel 1973 persino le pagine di Playgirl come modello. È il primo numero della rivista e l’attore è protagonista delle pagine centrali.

Dopo il programma televisivo, Lyle recita nel ruolo dell’ufficiale Steve Trevor nella serie ABC Wonder Woman con Lynda Carter.

Il personaggio di Lyle finisce con l’aeroplano sull’Isola delle Amazzoni e porta con sé Diana (Wonder Woman). I due si insediano a Washington, dove collaborano insieme per combattere i nazisti.

Nonostante il successo della serie, ABC decide di interromperla per via dei costi eccessivi dovuti all’ambientazione risalente al 1940.

Per ovviare ai costi e accontentare i fan del programma, la CBS sposta la storia agli anni ’70. Lyle così viene richiamato a interpretare il figlio di Steve Trevor. Il nuovo personaggio è un agente segreto che collabora con Wonder Woman, interpretata sempre da Lynda Carter.

La nuova serie va avanti per due stagioni fino al 1979, dopodiché Lyle partecipa a diverse serie in veste di guest star, da Mork and Mindy a Happy Days fino a La signora in giallo.

Negli anni ’80 abbandona le scene per fondare la compagnia Star Waggons, che fornisce servizi cinematografici e televisivi. Lyle è riuscito molto bene anche nella carriera di imprenditore, oggi la compagnia è gestita dei figli e dà lavoro a circa 100 addetti.