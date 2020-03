AnimazioneTV News

Ecco il trailer italiano e tutte le informazioni sulla nuova serie dedicata Forky, il simpatico nuovo personaggio di Toy Story 4.

Forky è un nuovo personaggio di Toy Story, al centro della trama dell'ultimo lungometraggio del franchise, Toy Story 4.

Non è un giocattolo come gli altri: è stato creato dalla piccola Bonnie durante un'attività di classe. La piccola Bonnie è la nuova bambina che adesso gioca con Woody e la sua combriccola, ed è molto in ansia e preoccupata durante il primo giorno di scuola. Crea così un giocattolo, partendo da oggetti comuni come uno spork (una posata usa e getta, incrocio tra forchetta e cucchiaio), uno stecco di un ghiacciolo e degli sconvolini per lavelli.

Forky però, inizialmente, non sembra essere cosciente del fatto di essere un giocattolo; sembra non capire neanche come fa ad essere vivo. Rimane ancorato alla sua vecchia funzione di posata usa e getta e tenta in continuazione di tuffarsi nella spazzatura, il posto a cui era inizialmente destinato. In Toy Story 4, Forky riuscirà a capire il valore del suo nuovo ruolo, aiutando anche il nostro Woody a rivalutare il proprio.

La serie

Forky ha una grandissima potenzialità: è da poco diventato un giocattolo senziente e tutto per lui è nuovo. Il suo sguardo sul mondo è così candido che si ritrova a consolare e a comprendere il dramma della "antagonista" dell'ultimo film, la bambola Gabby Gabby.

Ha sicuramente ancora tanto da scoprire sul mondo: ecco perché Disney+ ha deciso di regalargli un angolino tutto suo. Una mini-serie dove Forky va alla ricerca di risposte a domande solo apparentemente semplici. Cos'è l'amore? Cos'è il formaggio?

Gli episodi

La serie comprende 10 puntate:

Episodio 1 - Cos'è il denaro?

Episodio 2 - Cos'è un amico?

Episodio 3 - Cos'è l'arte?

Episodio 4 - Cos'è il tempo?

Episodio 5 - Cos'è l'amore?

Episodio 6 - Cos'è un computer?

Episodio 7 - Cos'è un leader?

Episodio 8 - Cos'è un cucciolo?

Episodio 9 - Cos'è il formaggio?

Episodio 10 - Cos'è la lettura?

Siete pronti a trovare con Forky la risposta a queste domande?

I perché di Forky (Forky Asks a Question) arriverà in Italia il 24 marzo 2020 su Disney+ . A prestare la sua voce al personaggio nella serie di 10 cortometraggi ci sarà sempre Luca Laurenti, che ha già doppiato Forky in Toy Story 4.