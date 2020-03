FumettiAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 18/03/2020 15:50 | aggiornato 18/03/2020 15:56

Arriva una data per l'uscita dell'ultimo capitolo del famoso manga The Seven Deadly Sins.

The Seven Deadly Sins è ormai davvero quasi giunto alla sua naturale conclusione. Poche settimane fa veniva rivelato direttamente dall’autore, Nakaba Suzuki, che il 41esimo volume del manga, in uscita a maggio, sarebbe stato quello conclusivo.

Adesso è stato finalmente confermato che il 25 marzo uscirà l’ultimo capitolo sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha. L’ultimo capitolo sarà dunque il 346 e riceverà un trattamento speciale dalla rivista proprio per salutare un’ultima volta la serie. Il capitolo infatti avrà 8 pagine a colori e inoltre la copertina di Weekly shonen Magazine sarà dedicata proprio a The Seven Deadly Sins.

Con questo capitolo si concludono dunque le vicende dei sette peccati capitali, che in teoria si sarebbero dovute concludere già un anno fa, con il capitolo 315 chiamato Addio, Seven Deadly Sins, ma a quanto pare, nonostante la stessa rivista avesse segnalato questo come il capitolo finale, la storia è andata avanti oltre ogni previsione per circa un altro anno. Adesso non resta che attendere la naturale conclusione del manga nel volume 41 anche in Italia, dove il fumetto è pubblicato da Star Comics, giunta al volume 34.

Nel frattempo continua anche l’anime, giunto in Giappone alla terza stagione e ormai prossimo alla conclusione con l’episodio 24 in arrivo durante i primi di aprile. Nonostante all’inizio fosse stata annunciata come l’ultima stagione, è ormai chiaro che gli episodi rimanenti non bastano per coprire gli ultimi capitoli del manga, e probabilmente già alla fine di questa stagione potrebbe arrivare l’annuncio di un ulteriore continuazione per l’anime in modo da adattare l’ultima parte della storia.

The Seven Deadly Sins è un manga di Nakaba Suzuki iniziato nel 2012 sulla rivista Weekly Shonen Magazine. Il fumetto ha avuto un grande successo arrivando a essere trasposto in ben 3 serie animate, una serie di OAV e un film d’animazione.

La storia è ambientata in un mondo fantasy dove diverse razze convivono tra loro. Un giorno gli spaventosi guerrieri conosciuti come i Sette Peccati Capitali vengono esiliati dal loro regno con l’accusa di aver provato a rovesciare il re del loro paese, Liones. 10 anni dopo la Principessa Elizabeth scopre che in realtà era stato l’Ordine dei Cavalieri Sacri che aveva provato a impossessarsi del regno. Quando il regno cade in mano ai Cavalieri Sacri, Elizabeth fugge alla ricerca dei Sette Peccati Capitali per chiedergli di salvare il loro regno. Durante la fuga finisce in una piccola taverna dove scopre, con gran sorpresa, che il gestore è Meliodas, il capo dei Sette Peccati Capitali.

Siete contenti che il manga di The Seven Deadly Sins è finalmente giunto alla sua conclusione?

