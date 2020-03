iostoacasaconbao: le iniziative Bao Publishing per la quarantena

BAO Publishing non lascia soli i suoi lettori, costretti a rimanere in casa a causa dell’emergenza Coronavirus.

La casa editrice ha dato vita a una serie di iniziative speciali con l’obiettivo di fare compagnia ai propri lettori:

In questi giorni di estrema difficoltà per tutto il Paese, ci sembra importante continuare in quella che dovrebbe essere una missione di ogni Casa editrice: fornire stimoli, svago, occasioni di riflessione, e lenire le solitudini raccontando emozioni che ci accomunano. Abbiamo studiato una serie di iniziative per entrare in punta dei piedi nelle routine quotidiane dei nostri lettori durante l’emergenza, per lanciare in ogni modo possibile il messaggio che più ci sta a cuore: non siete soli, e non vi lasceremo soli.