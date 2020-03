Curiosità

di Alessandro Zoppo - 18/03/2020 14:00 | aggiornato 18/03/2020 14:04

Una vera e propria sfida per ogni costruttore a montare Boba Fett, lo Stormtrooper e il TIE Fighter Pilot, e mostrare il Lato Oscuro...

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

LEGO approfitta di questi giorni di quarantena forzata per dare forma alla creatività e invitare le persone costrette a casa a svolgere lavori manuali come rituale terapeutico per rilassare la mente.

L'azienda danese ha svelato i nuovi set da collezione dell'universo di Star Wars: i caschi da esposizione spaziali di Boba Fett, dello Stormtrooper e del TIE Fighter Pilot.

Il comunicato della società di Billund stuzzica subito la fantasia di ogni appassionato di Guerre stellari.

Progettati per sfidare i masterbuilder Jedi, i nuovi modelli offrono un'esperienza di costruzione spettacolare per gli adulti, ricreando perfettamente le forme iconiche e i dettagli originali dei caschi intergalattici preferiti con i mattoncini LEGO System. Terminata la missione, i modelli sono dotati di supporti su misura e targhetta con il nome del personaggio per esporli in casa, in ufficio o in qualsiasi galassia!

I modelli build-to-display, disponibili in pre-ordine dal 18 marzo 2020 sul sito Lego.com al prezzo di 64,99 euro rispetto al lancio del 19 aprile, sono tre.

Il casco di Stormtrooper

Un modello alto 18 cm (13 cm di larghezza e 13 cm di profondità) per abbracciare l'Impero e omaggiare le Forze di Terra. I pezzi sono 647.

Il casco di Boba Fett

Il modello da 21 cm (11 cm di larghezza e 11 cm di profondità) del leggendario cacciatore di taglie Mandaloriano (a proposito, a quando altri set di The Mandalorian?), apparso per la prima volta nel film L'Impero colpisce ancora, l'epico sequel dell'originale. In questo caso, la costruzione si fa dura: i pezzi sono 3898.

LEGO / Lucasfilm 6 LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Il casco LEGO di Boba Fett pronto da mettere in mostra

LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest I dettagli del casco LEGO di Boba Fett

LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest La costruzione del casco LEGO di Boba Fett

LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest La confezione del casco LEGO di Boba Fett

LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Il packaging del casco LEGO di Boba Fett

LEGO / Lucasfilm Facebook Twitter Pinterest Un dettaglio del casco LEGO di Boba Fett

Chiudi 1 di 6

Il casco del TIE Fighter Pilot

La sagoma da 18 cm (13 cm di larghezza e 15 cm di profondità) dell'elmetto dei piloti dei caccia dell'Impero: il casco è quello canonico dell'elite della Marina Imperiale. I pezzi sono 723.

Jens Kronvold Frederiksen, il design director della linea Star Wars di LEGO, ha spiegato che questi nuovi prodotti sono "una sfida di costruzione". Derek Stothard, il vice-presidente del licensing di Lucasfilm, ha aggiunto che questi set sono i primi pensati con LEGO appositamente per gli adulti (18+) e rappresentano "prodotti nuovi, coinvolgenti e stimolanti per i costruttori di tutto il mondo".

Una novità di questi set è infatti il packaging: la confezione "elegante e minimalista" che accompagna i modelli è un elemento innovativo rispetto al passato e renderà i costruttori ancora più orgogliosi del prodotto finito.

Un ottimo incentivo per ridurre lo stress in questo periodo convulso e riconnetterci con parti profonde di noi stessi. Perché no, persino con il Lato Oscuro.