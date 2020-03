TV News The Walking Dead Homeland Fresh off the boat Single Parents

di Chiara Poli - 18/03/2020 09:00 | aggiornato 18/03/2020 09:04

L'avete chiesto in molti: perché The Walking Dead e Westworld sono andate in onda in lingua originale, sottotitolate in italiano? Ecco la spiegazione e gli altri titoli FOX che seguiranno lo stesso protocollo.

In molti avete chiesto come mai l'episodio (capolavoro) di lunedì di The Walking Dead, il numero 10x12, sia stato trasmesso da FOX in lingua originale, con sottotitoli in italiano.

E in molti casi avete trovato da soli anche la risposta: le società di doppiaggio sono chiuse per via dell'emergenza Covid-19 in Italia.

Ecco quindi che gli episodi vengono sottotitolati nella nostra lingua e trasmessi così come arrivano (finché arriveranno: diverse serie hanno sospeso la produzione per disposizioni analoghe a quelle italiane negli USA, come nel caso di Grey's Anatomy).

Già dal mese di marzo, su FOX perciò troverete le serie trasmesse in contemporanea con gli USA in questa versione: lingua originale con sottotitoli, fino a nuova comunicazione.

HD AMC The Walking Dead: Negan in versione Sussurratore

Oltre a The Walking Dead, su FOX troverete in questa modalità anche le seguenti serie:

Homeland - stagione 8, a partire dall'episodio 4 in onda lunedì 30 marzo

Fresh Off the Boat - stagione 6, a partire dall'episodio 14 di sabato 4 aprile

Single Parents - stagione 2, a partire dall'episodio 14 di domenica 5 aprile.

Vi terremo aggiornati su ulteriori novità, continuate a seguirci.

Grazie e buona visione!