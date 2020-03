Curiosità

di Matteo Tontini - 18/03/2020 12:27 | aggiornato 18/03/2020 12:34

I video sono diventati subito virali su Twitter!

Con la diffusione del coronavirus in molti paesi del mondo, acquari e zoo - come altre attrazioni - hanno chiuso per evitare assembramenti di persone. Lo Shedd Aquarium di Chicago ne è un esempio.

Il personale è stato così autorizzato a lasciare liberi i pinguini, che hanno potuto vedere cosa ci fosse dall'altra parte del vetro. La struttura ha dichiarato:

Senza visitatori, il personale sta trovando modi creativi per intrattenere gli animali. Facendogli vivere nuove esperienze, svolgere attività e altro per mantenerli attivi, li incoraggia a esplorare, risolvere problemi e comportarsi naturalmente.

L'acquario ha pubblicato su Twitter il video di uno dei pinguini, di nome Wellington, che guarda alcuni pesci mentre sbatte le ali. Nel messaggio che accompagna il cinguettio si può leggere:

Pinguini in Amazzonia?! Alcuni pinguini hanno fatto un'escursione per incontrare altri animali nell'acquario. Wellington era molto interessato ai pesci dell'Amazzonia. I pesci dollaro d'argento sembrano ricambiare l'interesse del visitatore inaspettato.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

La clip è stata visualizzata oltre 3 milioni di volte, ciò significa che Wellington è diventato una vera star! L'acquario ha pianificato di rimanere chiuso fino al 29 marzo, ma è probabile che il periodo di inattività si protragga ulteriormente. Non si tratta, comunque, del solo video pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale dello Shedd Aquarium. In un'altra clip sono infatti protagonisti due pinguini saltarocce, Edward e Annie. È possibile vederli intenti a esplorare il territorio. Nel tweet si può leggere:

L'avventura continua! Stamattina, Edward e Annie hanno esplorato la rotonda dello Shedd. Si tratta di una coppia di pinguini saltarocce, il che significa che rimarranno insieme fino alla fine della stagione degli amori. La primavera è il periodo in cui si riproducono i pinguini dello Shedd e quest'anno non hanno fatto eccezione.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

E ancora, in un altro tweet:

Pinguini come Edward e Annie inizieranno a costruire i loro nidi la prossima settimana. Seguiteci per la stagione degli amori! Nel frattempo pubblicheremo molte notizie sugli animali (e, sì, anche Wellington tornerà!).

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) 🐧👀 (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Lo Shedd Aquarium non è l'unico ad aver lasciato in libertà alcuni dei propri animali vista l'assenza di visitatori. Come è possibile vedere nello scatto riportato qui sotto, all'Oregon Zoo (a Portland) un cucciolo di elefante ha avuto la possibilità di fare visita alle foche.

Oregon Zoo took the baby elephant around the zoo to visit the other animals. pic.twitter.com/c0zEMD6nyG — Chris Hawks (@CHawksRun) March 16, 2020

Non trovate che siano stupendi?

Via: CNN, NDTV