Videogames

di Pasquale Oliva - 18/03/2020 19:08 | aggiornato 18/03/2020 19:13

Arrivano le prime notizie ufficiali su PlayStation 5. Sony ha annunciato la scheda tecnica della console sul mercato entro la fine dell'anno.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Sony finalmente ha rotto il silenzio su PlayStation 5 e ha svelato le caratteristiche della console che da dicembre 2020 si darà battaglia con Xbox Series X. Resteranno tuttavia delusi coloro che, nonostante l'evento in diretta streaming con Mark Cerny, speravano di poter dare uno sguardo al nuovo gioiellino dell'azienda giapponese.

Possiamo fin da subito dire che la scheda tecnica di PlayStation 5 conferma quanto ipotizzato negli ultimi giorni. La console, al pari di Xbox Series X, è un concentrato di potenza e velocità grazie al processore Zen 2 con frequenza di clock massima a 3.5GHz e alla GPU da 10.28 TeraFLOPS, senza dimenticare i 16GB GDDR6 e l'SSD Custom da 825GB.

Di seguito il quadro completo delle specifiche di PlayStation 5 (via Eurogamer):

CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency)

8x Zen 2 Cores at 3.5GHz (variable frequency) GPU: 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency)

10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) GPU Architecture: Custom RDNA 2

Custom RDNA 2 Memory / Interface: 16GB GDDR6/256-bit

16GB GDDR6/256-bit Banda della memoria: 448GB/s

448GB/s Archiviazione: SSD Custom 825GB

SSD Custom 825GB IO Throughput: 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed)

5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) Archiviazione espandibile: NVMe SSD Slot

NVMe SSD Slot Archiviazione esterna: USB HDD Support

USB HDD Support Lettore ottico: 4k UHD Blu-Ray Drive

La conferenza di Mark Cerny, trasmessa su YouTube e senza alcun presente in sala a causa del Coronavirus (facciamo finta di non aver visto le sagome di cartone), ha fornito interessanti particolari aggiuntivi sull'architettura della console e sulle decisioni prese dal team di sviluppo per creare un prodotto ancora più potente e affidabile. Purtroppo, come ampiamente previsto, nemmeno un assaggio, un teaser, dell'aspetto di PlayStation 5.

È evidente che Microsoft e Sony hanno optato per strategie comunicative completamente diverse e per il momento - stando alle reazioni sui social network - sembra convincere di più quella dell'azienda di Redmond (ed è abbastanza scontato). Di Xbox Series X sappiamo ormai praticamente tutto, di PlayStation 5 'solo' le componenti hardware e non il suo design.

Cosa ne pensate dell'hardware di PlayStation 5? A quando secondo voi il reveal completo della console?