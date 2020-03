Videogames

18/03/2020

Sony starebbe cercando di acquisire alcuni dei franchise leggendari di Konami per portarli in esclusiva su PS5.

Konami è da molto tempo ormai quasi assente dal mercato dei videogiochi se escludiamo la parentesi annuale di PES, il famoso simulatore calcistico. Eppure la compagnia giapponese è ancora oggi considerata tra le aziende storiche che hanno formato il mondo videoludico grazie a grandi serie di loro proprietà come Castlevania, Metal Gear Solid, Silent Hill e molti altri.

Recentemente ha iniziato a circolare un nuovo rumor riguardo a un possibile interessamento di Sony verso queste storiche IP. La voce più insistente trovata nel web riguarda il recupero di Castlevania, Metal Gear Solid e Silent Hill, tre storiche IP che effettivamente hanno avuto i loro successi più importanti sulle console PlayStation.

In particolare il rumor più insistente riguarda un remake di Silent Hill, con anche il ritorno degli sviluppatori originali, mentre Kojima dovrebbe riprendere in mano il suo famoso progetto poi cancellato per essere andato via da Konami, Silent Hills. Questo gioco aveva dato vita a P.T. una teaser demo giocabile che ha fatto storia, anche lì con protagonista Norman Reedus.

Sony vorrebbe quindi potenziare la sua linea di esclusive per l’arrivo della nuova PlayStation 5, presentando questi pezzi da 90 come titoli giocabili solo sulla propria console di nuova generazione, dando in mano a Kojima nuovamente Metal Gear Solid, il capolavoro di una vita del game director.

Ovviamente è ancora tutto incerto e, anche se fosse vero che Sony abbia fatto un’offerta a Konami per acquisire i diritti di queste IP, non è detto che Konami accetterà di vendere i suoi brand storici, nonostante il suo interesse verso il grosso del mercato dei videogiochi sia calato molto negli ultimi anni, focalizzandosi su titoli per mobile e Pachinko, una sorta di slot machine famosa in Giappone.

Cosa ne pensate di questi rumor, vi piacerebbe vedere queste tre importanti IP in mano a Sony?

