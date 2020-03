TV News 911

19/03/2020

Novità per la terza stagione di 911: Rumer Willis apparirà nella serie in un ruolo chiave. Scopriamo le nuove anticipazioni.

La seconda parte della terza stagione di 911 sarà ricca di sorprese e novità. La squadra di Bobby Nash dovrà affrontare emergenze sempre più estreme. Tra le novità dei nuovi episodi c'è l'arrivo di Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore.

La Willis ha già esperienza nel panorama delle serie tv, avendo interpretato ruoli in Empire e 90210. Secondo quanto riporta TVLine, l'attrice avrà un ruolo chiave in 911. Il suo personaggio sarà al centro di una delle più grandi emergenze che la serie abbia mai affrontato. Ma le novità per la seconda parte della terza stagione non finiscono qui.

HD FOX Rumer Willis in un'immagine promozionale da Empire

Come vi abbiamo già anticipato, Connie Britton dovrebbe tornare per un arco di episodi. L'arrivo di Abby potrebbe scatenare diverse reazioni in Buck, che è appena uscito da un periodo davvero difficile. Ora che Buck è guarito e sta bene, realizzerà che qualcosa manca nella sua vita. Quel qualcosa è l'amore? Tim Minear, showrunner della serie, ha anticipato che una reunion con Abby potrebbe cambiare le carte in tavola per Buck. Abby ha ferito Evan, lui è pronto a perdonare?

Nei nuovi episodi conosceremo anche il fratellastro di Chimney, un personaggio che legherà molto con la squadra. Ci saranno delle novità importanti anche per Hen e Karen. Athena si ritroverà a dover convivere con le decisioni prese da Michael, che vi ricordiamo ha un tumore al cervello. Diciamo che i due non concorderanno su quale sia la strada da intraprendere, sia per la salute di Michael che per la loro famiglia.

Sempre Tim Minear anticipa che ci sarà una grossa crisi che unirà tutti i personaggi dello show e che avrà ripercussioni su tutta la città di Los Angeles. Un personaggio potrebbe non uscirne vivo. Dopo un incidente aereo, un terremoto e uno tsunami, che cosa sta preparando 911? Qualcosa di grosso, un'emergenza che sconvolgerà di nuovo le vite dei nostri protagonisti.

Cosa ne pensate delle nuove anticipazioni sulla terza stagione di 911?