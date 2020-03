TV News La signora in giallo

di Chiara Poli - 19/03/2020 09:28 | aggiornato 19/03/2020 09:32

Uno schema narrativo fisso, mai noioso: rassicurante. Variazioni su personaggi e ambientazioni, storie ricche di colpi di scena e una protagonista che tutti amano: dal 5 aprile arriva La Signora in giallo con il canale tematico FoxCrime Fletcher...

Segnatevi la data: si comincia il 5 aprile e si finisce il 19. Segnatevi il luogo: FoxCrime+1 (canale 117 di Sky).

Soprattutto, segnatevi il nome: Fletcher.

Perché dal 5 aprile arriva FoxCrime Fletcher, il canale tematico dedicato a lei, La signora in giallo, l'impareggiabile Jessica Fletcher (Angela Lansbury) con le sue avventure 24 ore su 24.

Potremo vedere (e rivedere) gli episodi dalla settima alla dodicesima stagione della serie che ha rivoluzionato le regole del giallo in TV fin dal 1984.

Murder, She Wrote - questo il titolo originale della serie firmata da Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link - ha collezionato la bellezza di 6 Golden Globes, 4 dei quali naturalmente sono andati a lei, Angela Lansbury, come migliore attrice (e gli altri due alla serie).

Il successo delle avventure della signora Fletcher, ex insegnante ora scrittrice di gialli molto amata e famosa, che viaggia in lungo e in largo per gli Stati Uniti (fino alle Hawaii, nel memorabile crossover con Magnum P.I.) un po' con la scusa del lavoro e un po' per i suoi circa ottomila nipoti sparsi per il Paese.

Fatto sta che, come arriva lei - si tratti di una presentazione, un matrimonio o un ballo in maschera - qualcuno muore. No, non è lei a portare sfortuna, anzi: gli omicidi non sono (beh, quasi...) mai legati alla sua presenza, ma la sua presenza è la ragione per cui vengono risolti.

Immancabili, nei passaggi obbligati della narrazione: guest star sempre da urlo (George Clooney, Leslie Nielsen, Jerry Orbach, Courteney Cox, Neil Patrick Harris, Marcia Cross...), polizia non all'altezza della sagacia della nostra signora in giallo, confessione del colpevole messo alle strette dalla Fletcher. Uno schema fisso che fa sentire a casa i fan, e ditemi chi non lo è: come si fa a non appassionarsi alle trame sempre ricche di colpi di scena della serie?

La signora Fletcher si affida, da sempre, a quell’inimitabile miscela di osservazione oggettiva dei fatti e sesto senso che solo i grandi investigatori possono vantare. E lei, probabilmente, è la più grande di tutti.

Lo schema fisso delle storie che la coinvolgono, fortemente ripetitivo per fidelizzare il pubblico proprio come, per esempio, nel caso del grande Perry Mason, include a ogni personaggio gli elementi sufficienti a non renderlo noioso: nuovi personaggi, ambientazioni diverse, tematiche non banali e trattate sempre con grande attenzione e sensibilità.

Tutte buone, anzi: ottime ragioni per immergersi nel mondo fatto di rassicuranti routine che La signora in giallo ci offrirà di nuovo.

Dal 5 al 19 aprile solo su FoxCrime Fletcher.