di Chiara Poli - 19/03/2020 10:32 | aggiornato 19/03/2020 10:37

L'attesissimo special per i 25 anni di Friends, con il cast originale e tanti ospiti prestigiosi, è stato rimandato a causa delle precauzioni per il coronavirus. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo.

Ricordate lo special ufficialmente annunciato con la reunion del cast di Friends in occasione del venticinquesimo anniversario della sitcom?

Attesissimo, complicato da mettere insieme - per conciliare impegni e cachet delle star - e annunciato insieme a prestigiosi ospiti, è stato rimandato a data da destinarsi per l'emergenza coronavirus.

In via preventiva, le produzioni di oltre 100 serie TV - inclusa Grey's Anatomy - e di molti film sono state interrotte.

Mentre The Resident ha donato all'ospedale di Atlanta i presidi sanitari per evitare il contagio del personale ospedaliero, lo special di Friends avrebbe dovuto andare in onda a maggio su HBO Max, ma è stato posticipato.

Le riprese sarebbero dovute iniziare la prossima settimana, per la precisione il 24 marzo, ma in via precauzionale il nuovo servizio streaming di WarnerMedia ha dato lo stop alla produzione con Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matthew Perry, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

Accanto a loro, già confermati, prestigiosi ospiti come Ellen DeGeneres - che l'aveva annunciato con il tweet qui sopra il 22 febbraio, Dave Chappelle, Amy Schumer e Chris Rock.

Il massiccio investimento produttivo - solo per i cachet dei 6 ex protagonisti sono stati spesi oltre 20 milioni di dollari - dovrà attendere tempi migliori.

Non sono state rilasciate informazioni sulle tempistiche, visto che al momento è impossibile sapere quanto ci vorrà perché il lavoro sul set torni a essere sicuro.