Cinema

di Mattia Chiappani - 19/03/2020 12:23

Stando al produttore Jason Reed Mulan non si taglierà i capelli nel remake per rimanere più fedeli alla realtà storica.

Ci saranno diverse variazioni rispetto al classico animato Disney nel remake live-action di Mulan in arrivo. Alcune di queste sono differenze piuttosto profonde, come l'esclusione di Li Shang o del draghetto Mushu, molto apprezzato dai fan. Altre sono minori, ma legate a scene diventate iconiche della versione originale. Una di queste riguarda i capelli della giovane, che nel cartone animato del 1998 Mulan si tagliava usando la spada del padre per completare il proprio travestimento prima di andare in guerra al posto del genitore. Nel remake live-action infatti vedremo la chioma della protagonista restare lunga. Perché?

Lo ha spiegato Jason Reed alla stampa quando lo scorso ottobre una delegazione di giornalisti ha visitato il set della pellicola. Stando al produttore la decisione deriva dall'approccio usato per il nuovo film che punta a essere molto più fedele alla realtà storica della leggenda di Mulan. Nell'epoca in cui è ambientata la vicenda infatti, era tradizione per i guerrieri cinesi tenere i propri capelli lunghi, motivo per cui non avrebbe senso che per sembrare un uomo la protagonista li tagliasse. Anzi, se possibile, questo renderebbe ancora più sospetto il suo aspetto, come ha spiegato Reed:

Nel film Disney, la famosa scena in cui lei si taglia i capelli è in realtà un'aggiunta occidentale. Si tratta effettivamente di un anacronismo. I guerrieri cinesi, soldati uomini, portavano i propri capelli lunghi. Gli uomini cinesi nel quinto secolo tenevano i capelli lunghi. Quindi se lei si taglia i capelli l'effetto è quello di farla sembrare ancora di più una donna, invece che meno. Poiché stiamo facendo questa versione live-action con in mente un mercato globale, abbiamo pensato di portare un maggiore livello di accuratezza nella rappresentazione della cultura locale.

Voi cosa ne pensate? Siete dispiaciuti per l'esclusione della scena del taglio di capelli di Mulan? E più in generale, quali sono le vostre aspettative per questo nuovo remake live-action di Disney?

Vi ricordiamo che Mulan farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 marzo. Diretto da Niki Caro, il remake vedrà Yifei Liu nei panni della protagonista, accompagnata da Donnie Yen, Jet Li, Nelson Lee, Jimmy Wond, Doua Moua, Li Gong e Jason Scott Lee.

Via CinemaBlend