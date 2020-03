TV News

di Alessandro Zoppo - 19/03/2020 13:47 | aggiornato 19/03/2020 13:52

I dettagli iperrealistici di questa collezione in scala 1:6 sono davvero impressionanti!

Dopo i set LEGO e la figure life size del Bambino che ha subito mandato in tilt il sito di Sideshow Collectibles, ci pensa Hot Toys a lasciare a bocca aperta i fan di The Mandalorian.

Il brand specializzato in figure lancia la versione deluxe dei due protagonisti della serie TV di Disney+: "Mando" e il Bambino, meglio noto sul web come Baby Yoda.

I dettagli di questa collezione in scala 1:6 sono impressionanti: l'armatura in Beskar, la spalliera ammaccata dal Mudhorn, il container dell'acciaio, le armi in dotazione come la pistola blaster, il super-fucile, il "vambrace" sputafuoco e i "Whistling Birds".

Il Bambino della "testolina rugosa" (come lo definisce nella serie Greef Karga, il boss del Gilda interpretato da Carl Weathers) non è da meno: gli occhioni, le orecchie a punta, l'abito Jedi.

HD Hot Toys / Lucasfilm La deluxe edition di The Mandalorian e il Bambino

Hot Toys gareggia con Hasbro, Mattel e Funko nell'iperrealismo e nella cura dei particolari: la versione deluxe contiene persino l'ologramma di "Mando".

Il costume è composto da:

Mantello di colore grigio scuro

Corazza color argento

Maglietta di colore grigio scuro con armature a spalla argentate

Spalliera destra intercambiabile color argento con il segno del Mudhorn

Pettorina di colore grigio scuro

Sottoveste di colore grigio scuro

Pad addominale di colore grigio scuro

Cintura di cuoio simil-pelle di colore marrone con fondina per pistola e clip munizioni

Guanto sinistro color argento con modalità di tiro intercambiabili (tiro normale e missilistico)

Guanto destro color argento

Pantaloni di colore grigio scuro con protezioni per le gambe danneggiate in battaglia

Stivali di colore marrone scuro resistenti agli agenti atmosferici

Coppia di armature di colore marrone in pelle di vitello

Le armi sono quattro:

Fucile blaster con cannocchiale da puntamento

Pistola blaster

Pugnale da corpo a corpo

Rampino sputafuoco

Gli accessori sono numerosi:

Contenitore per l'acciaio Beskar con luce LED per l'illuminazione

Stock di acciaio Beskar

Whistling Birds collegabili al guanto sinistro

Ologramma del Mandaloriano

Jetpack con due propulsori collegabile magneticamente

Accessorio per l'effetto lanciafiamme

Dispositivo di tracciamento

Un pezzo di Beskar

Passeggino hover con copertura e coperta di colore marrone

Ciondolo mitosauro

Supporto per la figure del Bambino con un design speciale: un diorama a tema deserto

Targhetta con il logo di Star Wars e il nome del personaggio

A voler trovare il pelo nell'uovo, mancano soltanto la rana, la tazza di brodo e l'Uovo di Mudhorn. Ma sarebbe stato davvero troppo.

Maggiori informazioni sul sito di Hot Toys: al momento, la deluxe version dovrebbe essere disponibile in pre-ordine dal 18 marzo 2020. I prezzi e la consegna non sono stati rivelati.

A quando la figure di Cara Dune? This is the way.