di Chiara Poli - 19/03/2020 10:36 | aggiornato 19/03/2020 10:41

Michonne protagonista assoluta: dopo lo sconvolgente epilogo dello scorso episodio, The Walking Dead 10x13 torna a concentrarsi sulla guerriera che, lo sappiamo da tempo, uscirà di scena. Ma come?

Michonne, lo sappiamo fin dallo scorso luglio - quando la sua interprete Danai Gurira lo confermò al Comic-Con - uscirà di scena in questa decima stagione di The Walking Dead.

Non sappiamo come, ma possiamo ipotizzare possa riunirsi a Rick (Andrew Lincoln) nei film e che tutto sia legato al viaggio che ha intrapreso con Virgil (Kevin Carroll) per recuperare armi fondamentali nella guerra contro i Sussurratori.

Michonne non sa cos'è successo nello strepitoso episodio in cui Negan (Jeffrey Dean Morgan) ha fatto la differenza proprio in questa guerra.

Non abbiamo sue notizie da tempo, non sappiamo cosa le stia succedendo e ora, con le anteprime dall'episodio in onda lunedì su FOX - in lingua originale con sottotitoli in italiano - finalmente scopriremo cosa le sta succedendo.

E possiamo anche vedere l'inizio del nuovo episodio, in cui - come annunciato - ritroviamo Andrea.

I primi minuti di What We Became (Cosa siamo diventati) ci mostrano il primo incontro fra un'Andrea (Laurie Holden) rimasta isolata dal suo gruppo dopo l'incendio e l'invasione di zombie alla fattoria di Hershel, e Michonne quando si aggirava con i suoi due vaganti mutilanti al guinzaglio.

Ma le cose non vanno come ci saremmo aspettati: Michonne sente gridare Andrea, sola e circondata dagli zombie, ma non interviene. Sembra pronta ad andarsene, lasciando la sconosciuta al proprio destino.

Sappiamo che Michonne e Andrea trascorreranno insieme tutto l'inverno, guardandosi le spalle a vicenda e stringendo un'amicizia molto forte, che le legherà fino alla morte di Andrea.

E ora, stiamo per scoprire la verità sul loro primo incontro.

Non perdete quest nuovo episodio speciale di The Walking Dead, lunedì 23 marzo alle 21.00 solo su FOX!