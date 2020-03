Dark Shadows: il maniero del film e tutte le location

Cinema

di Simona Vitale - 20/03/2020 10:00

Dark Shadows è un film di genere fantastico del 2012, ispirato all'omonima soap opera statunitense di fine anni '60. Ecco le location di questa pellicola diretta da Tim Burton e interpretata, fra gli altri, da Johnny Depp.

Diretto da Tim Burton e interpretato da Johnny Depp, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Jonny Lee Miller ed Helena Bonham Carter, Dark Shadows è una commedia fantastica del 2012 che, prodotta con un budget di 150 milioni di dollari, ha però incassato "soltanto" 245 milioni al box office mondiale.

Lo slogan del film recita "Ogni famiglia ha i suoi demoni" ed in effetti ciò sembra valere soprattutto per Joshua e Naomi Collins che nel 1752, insieme a loro figlio Barnabas, vanno via da Liverpool in cerca di una nuova vita negli Stati Uniti. Peccato che neppure in un altro continente la famigliola sembri riuscire a sfuggire alla maledizione che l'ha colpita. Una ventina di anni dopo, Barnabas (Johnny Depp) oramai cresciuto, si è sistemato nella piccola cittadina di Collinsport, Maine.

Proprietario di una grossa tenuta, Collinwood Manor, Barnabas è ricco, potente, affascinante, nonché vero playboy. Commette, però, l'errore di spezzare il cuore di Angelique Bouchard (Eva Green), domestica della sua casa che si rivela essere una strega. Per punizione Angelique lo trasforma in un vampiro, facendolo seppellire vivo dopo aver causato la morte dei suoi genitori e il suicidio della sua fidanzata. Dopo quasi 200 anni, la tomba di Barnabas viene aperta e il nostro vampiro torna in vita nel 1972, scoprendo un mondo completatamente diverso da quello che aveva lasciato. Barnabas ritorna così a Collinwood Manor, scoprendo che la sua bella tenuta è andata in rovina. Gli eredi della sua strana famiglia, però, vi risiedono ancora ed ognuno di essi sembra nascondere degli oscuri segreti.

Dark Shadows è ispirata all'omonima soap opera statunitense (avente come protagonisti vampiri, zombie, fantasmi e personaggi simili) andata in onda sull'emittente ABC dal 1966 al 1971 e della quale sia Burton che Depp si sono sempre professati grandi fan.

Lungi dal volervi svelare il finale di Dark Shadows, che vi invitiamo a rivedere (o guardare per la prima volta qualora non l'abbiate ancora fatto), vogliamo invece soffermarci sulle location in cui è stata girata la pellicola e che di certo hanno contribuito al suo successo.

Dark Shadows: il maniero di Barnabas le location del film

Sebbene Dark Shadows sia ambientato principalmente nello stato del Maine, le riprese della pellicola sono state effettuate interamente in Inghilterra. In particolare, la location fondamentale della pellicola è il grande maniero di Barnabas, ovvero Collinwood Manor.

Sebbene inizialmente sia stato preso in considerazione per l'ambientazione della tenuta il castello di Ecclesgreig, vicino a Montrose in Scozia (presumibilmente fonte d'ispirazione per l'ambientazione di Dracula di Bram Stoker), in realtà la produzione ha poi scelto di costruire da zero il palazzo che sarebbe diventato la casa di Barnabas, vicino a Farnham, nel Surrey. Gli esterni, invece, sono quelli del Castello di Trafalgar, Ontario, Canada.

Anche se potrebbe sembrare del tutto naturale, il porticciolo di Collinsport è stato costruito artificialmente presso i Pinewood Studios del Buckinghamshire, utilizzando sapientemente l'enorme serbatoio d'acqua della struttura.

Le scene sulle spiagge rocciose sono state, invece, girate sulla costa meridionale del Devon, a Great Mattiscombe Sands vicino a Start Point, a pochi chilometri da Kingsbridge.

Il palazzzo che funge da manicomio dal quale fugge la giovane Maggie si trova a Beckenham Place Park, un grosso campo da golf vicino a Bromley, a sud di Londra. Le scene nel bosco, infine, sono state oggetto di riprese avvenute presso Black Park nel Buckinghamshire.

Che ne pensate? A voi è piaciuto Dark Shadows che sancisce l'ennesimo sodalizio artistico tra Tim Burton e Johnny Depp?

FONTE: MovieLocations/IMBD