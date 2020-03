Per Station 19, abbiamo avuto la fortuna di avere circa 300 delle ambite maschere N95 [n.d.r.: le uniche insieme ai dispositivi FFP2 e FFP3 che sono risultate efficaci nel contenimeto dei contagi] che abbiamo donato alla nostra caserma dei pompieri locale. Erano tremendamente grati. Per Grey's Anatomy, abbiamo anche una scorta di abiti protettivi e guanti che stiamo donando. Siamo tutti sopraffatti dalla gratitudine per i nostri operatori sanitari durante questo periodo incredibilmente difficile, e oltre a queste donazioni, stiamo facendo la nostra parte per aiutarli restando a casa.

E mentre ci apprestiamo a cercare di capire se la prossima stagione sarà anche l'ultima , ecco che tutto il materiale di scena rimasto inutilizzato sul set della storia di Meredith Grey ( Ellen Pompeo ) finisce agli ospedali e ai vigili del fuoco e paramedici per far sì che anche loro, oltre a medici e infermieri, possano proteggersi dal contagio.

La serie di Shonda Rhimes e il suo spin-off sono entrambe in pausa: Grey's Anatomy era stata fra le prime serie, più di una settimana fa, a fermare le riprese per la sicurezza di tutto il cast artistico e tecnico coinvolto nelle realizzazione.

Dopo la notizia sulla donazione di materiale protettivo all'ospedale di Atlanta da parte della produzione di The Resident , che si è fermata per l'emergenza coronavirus, oggi parliamo anche della generosa offerta di Grey's Anatomy e Station 19 .

