I Croods: personaggi e doppiatori (anche italiani) del film d'animazione

di Simona Vitale - 21/03/2020 10:00

I Croods è una pellicola d'animazione del 2013 diretta da Kirk De Micco e Chris Sanders e prodotta da DreamWorks Animation. Ecco tutti i personaggi e i doppiatori originali e italiani del film.

Scritto e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders, I Croods (titolo originale The Croods) è un film d'animazione del 2013 prodotto da DreamWorks Animation e distribuito da 20th Century Fox.

La pellicola, che ha ricevuto una candidatura all'Oscar e ha ottenuto un gran successo a livello commerciale (incassando oltre 587 milioni di dollari in tutto il mondo), vanta, tra i doppiatori originali, star del calibro di Nicolas Cage, Emma Stone e Ryan Reynolds. I Croods avrebbe dovuto avere un sequel la cui uscita era prevista nel 2017. Dopo la cancellazione della pellicola, nel 2017 Universal e DreamWorks hanno annunciato la realizzazione del sequel la cui uscita è prevista per il 23 dicembre 2020, con gli attori originali pronti a riprendere i rispettivi ruoli in quanto al doppiaggio.

La trama

I Croods è ambientato durante l'età della pietra, quando gli uomini vivevano nelle caverne per proteggersi dalle bestie e si procuravano il cibo rischiando spesso la vita. Solo una cosa sembra essere comune a tutte le epoche: l'adolescenza. Hip è la figlia maggiore della famiglia Croods che vuole superare i confini della mera sopravvivenza per curiosare, scoprire nuove cose e vivere tante avventure. Una notte Hip, sentendo un rumore dall'esterno, decide di uscire senza il permesso di suo padre Grug e incontra Guy, un ragazzo nomade che le mostra per la prima volta il fuoco e le svela che il mondo finirà presto a causa di un devastante terremoto. Il sisma ha luogo davvero e la famiglia Croods è costretta a fuggire in cerca di un nuovo rifugio.

Sfuggendo a grossi uccelli carnivori e scoprendo l'esistenza del fuoco, la famiglia Croods, aiutata da Guy, vivrà tante avventure, emozionanti e pericolose al tempo stesso, prima di riuscire a trovare un nuovo posto da chiamare "casa".

I personaggi

Hip

HD DreamWorks Animation Hip Crood, la figlia maggiore di Ugga e Grug

Hip Croods è la figlia maggiore di Ugga e Grug. Testarda, sensibile e ribelle, Hip è l'unica della famiglia a ribellarsi al modo di vivere imposta dal capofamiglia. Ama le novità e non ha paura di quello che il "mondo" potrebbe offrire a lei e alla sua famiglia. Pur volendo molto bene a suo padre, litiga spesso con lui. Si innamorerà del giovane Guy.

Grug Croods

DreamWorks Animation Grug Croods, il protettivo padre di Hip

Uomo forte, coraggioso, altruista e molto testardo al tempo stesso, Grug è il capo della famiglia Croods. Ama molto i suoi cari e tenta di proteggerli dai pericoli dell'esterno. Ha spesso dei contrasti con sua figlia Hip, perché mentre la ragazza ama le novità e vorrebbe scoprire il mondo, Grug pensa che da tutto ciò che è nuovo non possano che derivare pericoli. Con il tempo, cambierà il suo modo di agire e pensare grazie all'arrivo in famiglia di Guy.

Guy

DreamWorks Animation Guy, il giovane che aiuterà i Croods dopo il terremoto

Ragazzo nomade, gentile, altruista e molto intelligente, Guy deciderà di aiutare la famiglia Croods nonostante sia inizialmente titubante a causa della loro stupidità e dei loro modi piuttosto rozzi e primitivi. Con il tempo riuscirà a convincere i Croods a cambiare il loro modo di vivere e a non temere le novità.

Ugga Croods

HD DreamWorks Animation Ugga Croods, la moglie di Grug

Moglie di Grug, ha la stesso modo di pensare di suo marito. Tuttavia, a differenza di Grug, riesce a comprendere le esigenze di sua figlia Hip. Sarà la prima della famiglia ad apprezzare molto la presenza di Guy.

Tonco Croods

DreamWorks Animation Tonco Croods, secondogenito della famiglia

Secondogenito di Grug e Ugga, Tonco è molto gentile ed altruista, oltre ad essere profondamente legato a suo padre. Al tempo stesso è anche il membro più ottuso e ingenuo della famiglia.

Nonna

DreamWorks Animation Nonna Croods, la madre di Ugga

Donna presuntuosa e molto suscettibile, è la mamma di Ugga e non va molto d'accordo con il genero Greg. Tuttavia, apprezzerà molto il cambiamento del marito di sua figlia quando questi deciderà di fidarsi di Guy.

Sandy Croods

DreamWorks Animation La piccola Sandy Croods

Sandy è la più piccola e la più selvaggia della famiglia. Parlerà soltanto alla fine del film quando dirà "papà".

Papparnivoro

HD DreamWorks Animation Il papparnivoro, principale antagonista del film

Principale antagonista e antieroe della pellicola, il papparnivoro (un incrocio tra una tigre con i denti a sciabola e un pappagallo) inseguirà la famiglia Croods praticamente per tutto il film. Diventerà però il migliore amico di Grug quando questi comincerà ad apprezzare le novità.

Douglas

DreamWorks Animation Douglas, che diventerà il migliore amico di Tonco

Dalle sembianze a metà strada tra un coccodrillo e un cane, Douglas è un animale selvaggio che diventerà grande amico di Tonco.

I doppiatori originali

Tra i doppiatori originali della pellicola, come anticipato, incontriamo, anzi ascoltiamo, delle voci appartenenti ad alcuni dei più celebri attori di Hollywood come Nicolas Cage, Ryan Reynolds ed Emma Stone.

Nicolas Cage: Grug

Ryan Reynolds: Guy

Emma Stone: Hip

Catherine Keener: Ugga

Clark Duke: Tonco

Cloris Leachman: Nonna

Randy Thom: Sandy

Chris Sanders: Laccio

