Bonelli ti regala 14 fumetti gratis! L'iniziativa #aCasaConBonelli

di Sara Adami - 23/03/2020 10:31 | aggiornato 23/03/2020 10:36

Resta #aCasaConBonelli e scarica un Bonelli al giorno per quattordici giorni: bellissima l'iniziativa della casa editrice Sergio Bonelli che mette a disposizione gratuitamente le sue 14 storie più intriganti.

Belle iniziative ai tempi del Covid-19: è nato #aCasaConBonelli, il progetto con cui Sergio Bonelli Editore vuole fare compagnia a chi resta a casa in questo momento difficile.

A partire da lunedì 23 marzo sarà possibile scaricare gratuitamente i numeri 1 dei 14 albi a fumetti più famosi della casa editrice in versione digitale, facilmente leggibili sul proprio computer o tablet.

Ogni giorno, quindi, i fumetti saranno scaricabili dalle ore 10 del mattino tramite un link che sarà disponibile in questa pagina: gli albi, uno al giorno per 2 settimane, saranno in formato PDF e disponibili per 24 ore dal momento della pubblicazione.

Sergio Bonelli Editore

Una nuova e interessante iniziativa che partirà lunedì 23 marzo alle ore 10:00 (con la pubblicazione di Tex Classic) e durerà fino a domenica 5 aprile.

Nei 14 giorni successivi sarà possibile imparare a conoscere o continuare ad amare, oltre al Far West di Tex, anche i mille mondi di Martin Mystère, l'Amazzonia di Mister No, la Londra di Dylan Dog, lo spazio di Nathan Never, la foresta di Darkwood di Zagor e tante altre storie dei grandi eroi Bonelli.

Sono giornate difficili per tutti noi e sappiamo che questo è solo un piccolo gesto. Vogliamo però continuare a essere vicini ai nostri lettori: riusciamo nell'impresa grazie al lavoro eccezionale delle edicole e degli edicolanti, che ringraziamo veramente tantissimo, per tutto quello che fanno da sempre e per come si stanno prodigando ulteriormente nelle ultime settimane. Pensiamo, però, di fare cosa gradita ai nostri lettori e - perché no? - a chi vorrà avvicinarsi al mondo delle nuvole parlanti, offrendo un nuovo appuntamento quotidiano: un fumetto ogni mattina, per far sentire la nostra presenza e quella dei nostri personaggi anche all'interno delle loro case. In attesa di rincontrarci dal vivo, non appena sarà di nuovo possibile.

spiega il Direttore Editoriale Michele Masiero sul sito della casa editrice.

Eccovi il calendario completo delle pubblicazioni:

Lunedì 23 marzo: Tex Classic 1 , "Il totem misterioso"

, "Il totem misterioso" Martedì 24 marzo: Zagor Classic 1 , "La foresta degli agguati"

, "La foresta degli agguati" Mercoledì 25 marzo: Mister No 1 , "Mister No"

, "Mister No" Giovedì 26 marzo: Martin Mystère 1 , "Gli Uomini in Nero"

, "Gli Uomini in Nero" Venerdì 27 marzo: Dylan Dog 1 , "L'alba dei morti viventi"

, "L'alba dei morti viventi" Sabato 28 marzo: Nathan Never 1 , "Agente Speciale Alfa"

, "Agente Speciale Alfa" Domenica 29 marzo: Julia 1 , "Gli occhi dell'abisso"

, "Gli occhi dell'abisso" Lunedì 30 marzo: Cassidy 1 , "L'ultimo blues"

, "L'ultimo blues" Martedì 31 marzo: Dampyr 1 , "Il figlio del diavolo"

, "Il figlio del diavolo" Mercoledì 01 aprile: Morgan Lost 1 , "L'uomo dell'ultima notte"

, "L'uomo dell'ultima notte" Giovedì 02 aprile: Orfani 1 , "Piccoli spaventati guerrieri"

, "Piccoli spaventati guerrieri" Venerdì 03 aprile: Dragonero 1 , "Il sangue del drago"

, "Il sangue del drago" Sabato 04 aprile: Il Commissario Ricciardi , "Dieci centesimi"

, "Dieci centesimi" Domenica 05 aprile: Le Storie 1, "Il boia di Parigi"

Sergio Bonelli Editore

Quattordici fumetti in omaggio, quattordici PDF da scaricare per restare #aCasaConBonelli. Siete pronti per immergervi nella lettura di un Bonelli al giorno?!