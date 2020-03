Dragon Ball Z Kakarot: svelati i contenuti aggiuntivi del videogioco

AnimazioneFumettiVideogames

di Silvio Mazzitelli - 23/03/2020 16:46 | aggiornato 23/03/2020 16:49

Bandai Namco ha svelato quali saranno i DLC legati all'action RPG dedicato a Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z Kakarot è ormai uscito da un paio di mesi, riscuotendo anche un ottimo successo di pubblico e di critica (ecco la nostra recensione). Il titolo di Bandai Namco ha infatti venduto ben oltre 2 milioni di copie in tutto il mondo dal suo lancio.

A molti fan non è sfuggita la presenza di un Season Pass che prometteva nuove storie da vivere nel mondo di Dragon Ball, e molti si erano chiesti se sarebbero stati adattati i film della serie Z o se queste nuove parti di storia avrebbero mostrato qualcosa dalla serie Super. Finalmente abbiamo una risposta, dato che Bandai Namco ha condiviso alcuni screenshot e informazioni su quest’espansioni.

La nuova storia sarà divisa in due parti chiamate “A New Power Awakens” parte 1 e parte 2: la prima arriverà nella primavera 2020, mentre la seconda uscirà più avanti sempre nel 2020. Il DLC permetterà di vivere la storia in cui Goku e i suoi amici incontrano per la prima volta Beerus, il Dio della Distruzione, e il suo aiutante Whis, che diventerà anche un maestro per Goku e Vegeta.

Nel DLC si potrà raggiungere la trasformazione di Super Saiyan God da usare poi in qualunque altro combattimento. Recentemente è stata aggiunta anche una funzione gratuita per tutti, chiamata Macchina del Tempo, con cui i giocatori potranno rigiocare tutti i capitoli della storia principale e recuperare missioni secondarie perse durante l’avventura.

Chi avrà acquistato l’Ultimate Edition di Dragon Ball Z Kakarot riceverà anche il Music Compilation Pack, in arrivo sempre durante la primavera, che includerà queste tracce:

Makafushigi Adventure!

Romantic Ageruyo

Gotta Power

Detekoi Tobikiri Zenkai Power

Bokutachiha Tenshidatta

Dragon Soul

Unmeino Hi ~Tamashii VS Tamashii~

“DRAGON BALL Z” BGM (TV)

Kaibutsu Frieza VS Densetuno Super Saiyans

Yappari Saikyo Songoku!! (We Gotta Power)

Non ci resta dunque che attendere l’arrivo della prima parte del nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot. Cosa ne pensate di questo nuovo contenuto, vi piace il fatto che adatti la storia con Beerus e Whis?