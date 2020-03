Libri

di Emanuela Brumana - 23/03/2020 12:23 | aggiornato 23/03/2020 12:28

Un'anteprima mondiale di un libro che ha suscitato non poche polemiche: da oggi disponibile online A proposito di niente.

Inizialmente, l'autobiografia di Woody Allen A Proposito di Niente avrebbe dovuto vedere la luce in aprile, edita in America da Hachette. Pochi giorni fa, però, il colosso editoriale aveva annunciata la cancellazione dell'edizione americana in seguito alle molte polemiche scaturite dall'accusa di molestie sessuali che pende sulla testa del noto attore e regista.

Un nuovo cambio di rotta ha recentemente cambiato le sorti del libro, almeno per quanto riguarda il mercato estero: è stata infatti presa la decisione di anticipare l'uscita dell'autobiografia nella versione ebook.

A Proposito di Niente uscirà oggi 23 marzo in versione digitale, in anteprima mondiale: sarà disponibile dalle 16:00 su tutte le piattaforme autorizzate. In Italia, l'autobiografia di Woody Allen, è edita da La nave di Teseo.

L'ebook avrà un costo di 15,99€, mentre l'edizione cartacea, la cui uscita al momento è fissata per il 9 aprile, dovrebbe costare 20€.