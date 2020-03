Lo show ha visto la partecipazione di volti già noti di Hollywood come Sean Bean (Eddard Stark), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Lena Headey (Cersei Lannister), e ha fatto da trampolino di lancio a star oggi molto richieste come Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Richard Madden (Robb Stark) e Jason Momoa (Khal Drogo).

Sky Italia, in questo difficile periodo di quarantena, ha deciso di regalare ai suoi abbonati ore e ore di intrattenimento ambientate tra Westeros ed Essos. A partire dal 26 marzo tutti gli episodi delle otto stagioni de Il Trono di Spade saranno disponibili on-demand e su NOW TV . Inoltre, fino al 2 aprile, i 73 capitoli di questo spettacolare viaggio saranno trasmessi sul pop-up channel 'Sky Atlantic: Il Trono di Spade' , canale 111 della piattaforma.

Draghi, non-morti, guerre sanguinarie tra potenti famiglie per la conquista del potere. Questi sono alcuni degli ingredienti che hanno reso Il Trono di Spade un fenomeno globale senza precedenti in grado di tenere incollati al televisore milioni di persone ad ogni episodio. Ebbene, l'acclamata serie TV basata sul ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin e conclusasi lo scorso anno sta per tornare interamente su Sky , anche on-demand.

