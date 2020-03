J-POP promuove #FumettiAtHome con manga e light novel digitali a 1 euro

Fumetti

di Rina Zamarra - 23/03/2020 11:16 | aggiornato 23/03/2020 11:20

J-POP tiene compagnia ai lettori costretti a casa dal COVID-19 con 50 ebook a costi ridotti: si tratta di manga e light novel proposti anche al prezzo di un euro.

Continuano le iniziative di Bao Publishing, Dentiblù e J-POP per tenere compagnia ai lettori in questo momento difficile di isolamento casalingo a causa del Coronavirus.

Dopo #iostoacasaconbao con tanti fumetti digitali in vendita al costo di un euro, è arrivata la nuova iniziativa #MangaAtHome promossa da J-Pop.

Oltre al ricco catalogo già esistente, la casa editrice propone 50 nuovi ebook. Si tratta di manga e light novel che saranno in vendita a costo ridotto, molti dei quali fino a 1 euro, fino alla fine di aprile.

È possibile già acquistare i titoli qui di seguito:

The Promised Neverland 1-6

Golden Kamui 1-8

Tokyo Ghoul Days (Novel)

Tokyo Ghoul 1-14

Il catalogo dei titoli dell’iniziativa #MangaAtHome è in continua evoluzione. Nuovi ebook verranno aggiunti nel corso dei giorni. Al momento, per esempio, è previsto un titolo come Il prezzo di una vita - I sold my life for ten thousand yen per year di Sugaro Miaki.

Il protagonista è un ragazzo di venti anni, povero e con poche prospettive per il futuro. Il giovane scopre un negozio in cui è possibile vendere la propria vita e ottenere in cambio del denaro. Secondo i gestori del negozio, il protagonista ha ancora 30 anni da vivere che valgono 300mila yen.

Lui accetta la proposta e prende del denaro in cambio di tre mesi di vita. Per evitare che faccia gesti estremi, però, gli viene affiancata un’osservatrice.

Sarà in vendita a prezzo promozionale anche The Quintessential Quintuplets, con protagonista il brillante e spiantato liceale Futaro. La vita del ragazzo cambia quando viene assunto come tutor di cinque gemelle, assolutamente identiche nell'aspetto ma molto diverse nel temperamento.

Oltre a Il prezzo di una vita e a The Quintessential Quintuplets, saranno disponibili a prezzi ridotti:

Tokyo Ghoul: re

Tokyo Ghoul Void, Past e Quest

Monster Girl

World’s End Harem

Per conoscere l’elenco aggiornato dei titoli dell’iniziativa #MangaAtHome basta consultare le pagine Promo J-POP Manga e Catalogo J-POP Manga. I proventi dell'iniziativa verranno devoluti all'ospedale Sacco di Milano.