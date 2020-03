Si conclude a sorpresa il manga Samurai 8 dall'autore di Naruto

Ricordiamo tutti quando l’anno scorso, più o meno in questo periodo, scoprivamo le prime informazioni sul nuovo manga di Masashi Kishimoto intitolato Samurai 8. All’epoca c’era una grande eccitazione tra i fan dell’autore di Naruto, che non vedevano l’ora di scoprire quale nuova storia avrebbe raccontato il maestro dopo aver concluso la sua opera magna.

Samurai 8 vide l’uscita del primo capitolo su Weekly Shonen Jump, la rivista ammiraglia di Shueisha, a fine aprile 2019, dove ha continuato a uscire con un capitolo a settimana, almeno fino ad oggi. Samurai 8 si è infatti appena concluso con l’uscita del capitolo 48, che verrà inserito dunque nel quinto e ultimo volume del manga previsto per maggio.

Per i fan dell’autore, soprattutto quelli fuori dal Giappone, questa notizia potrà sembrare incredibile, dato che da un manga creato da Kishimoto e, ricordiamo, disegnato dal suo assistente Akira Okubo, ci si aspettava un buon successo. La verità è che Samurai 8 è stato cancellato da Jump proprio per lo scarso successo ottenuto.

La rivista Shonen Jump è solita tenere ogni settimana una sorta di classifica dei manga più popolari del momento, realizzata grazie ai voti dei lettori. I risultati vengono pubblicati in ogni numero e, come possiamo vedere in questo tweet dell’account Twitter ufficiale di Shonen Jump, Samurai 8 è in penultima posizione. Questo andazzo negativo c’è più o meno sempre stato sin da dopo i primi capitoli.

And so, here it is! Indeed, Samurai 8 will end this issue with Chapter 43. First rank for Witch's Guardian and next week we'll have cover for Kimetsu no Yaiba and new Mitama Security and act-age Color Pages! Also, ONE PIECE will be absent in Issue #18, and get the cover in #19. pic.twitter.com/RjqVIUlH7w