Tom Holland si mette in autoquarantena (con una gallina): i video

di Silvia Artana - 23/03/2020 11:08 | aggiornato 23/03/2020 11:12

Tom Holland si è messo in autoquarantena. L'attore non pensa di essere positivo al coronavirus, ma si è chiuso in casa perché sta male. E tra i compagni di isolamento c'è anche... una gallina!

The show must go on? Stavolta, no. Il corononavirus ha fermato anche il mondo dello spettacolo e chiuso in casa le stelle del cinema e della TV. Da Tom Hanks e la moglie a Kristofer Hivju e Idris Elba, diversi volti noti del piccolo e grande schermo hanno annunciato di essere positivi al Covid-19 e di essere in isolamento come previsto dalle disposizioni dell'OMS.

Nelle scorse ore, durante una diretta su Instagram, anche Tom Holland ha dichiarato di essersi messo in autoquarantena (potete vedere il video qui sotto). In realtà, il protagonista di Spider-Man non pensa di avere contratto il coronavirus. Ma poiché non sta bene, ha messo in pratica le norme previste per chi ha sintomi simili a quelli dell'influenza:

Oggi mi sento davvero male. Non penso di avere il coronavirus, ma sto prendendo precauzioni extra. Mi sono messo in autoisolamento in casa.

L'attore è apparso imbacuccato in una felpa, con il cappuccio sulla testa e chiuso davanti alla bocca, sopra quella che sembra una mascherina:

Questo è il primo giorno in cui mi sento davvero male. Ieri stavo bene e stamattina mi sono svegliato ed ero a pezzi, tossivo...

Tom non è chiuso in casa da solo. Per quello che si può capire, è con i fratelli e uno o più amici. E anche se nella diretta non si si sono viste, della compagnia fanno parte pure... alcune galline!

In un video pubblicato prima dell'autoquarantena (che trovate qui sotto), la star di Spider-Man ha raccontato di essere andato al supermercato e di non avere trovato più uova. Allora, ha deciso di rimediare, risalendo direttamente alla fonte e acquistando delle ovaiole.

L'attore ha presentato uno dei pennuti ai fan, dicendo di averlo chiamato Predator, e poi lo ha lasciato libero di scorrazzare e fare il suo dovere:

a thread of tom holland, his mates and the chickens pic.twitter.com/3tBLDQXqUq — em🕷🍒 (@thollandaya) March 22, 2020

Naturalmente, adesso, la prima notizia che i fan (e non solo) aspettano riguarda la salute di Tom. Ma poi non potrà mancare un doveroso aggiornamento sulla produzione di uova...

"Tom Holland" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0