Celebrity

di Silvia Artana - 23/03/2020 14:10 | aggiornato 23/03/2020 14:16

Fare ordine negli armadi è un modo per affrontare l'isolamento imposto dal coronavirus. Zelda Williams ha messo mano alle vecchie foto e ne ha trovate alcune inedite con il padre Robin, che ha condiviso con i fan.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

L'emergenza coronavirus ha chiuso in casa tutto il pianeta. Attori e protagonisti a vario titolo del mondo dello spettacolo compresi. Anche le celebrità devono trovare il modo di fare passare il tempo e Zelda Williams ha deciso di mettere ordine tra le vecchie foto.

La figlia dell'indimenticabile e indimenticato Robin ha intrapreso un viaggio nei ricordi e ha coinvolto anche i fan per un breve ma intenso momento. Dai cassetti sono saltati fuori alcuni scatti inediti e divertenti con il padre, che la ragazza ha condiviso su Twitter:

Le grandi pulizie di primavera per l'isolamento stanno facendo uscire alcune divertenti gemme di vecchia data.

Isolation spring deep cleaning is turning up some fun old gems: pic.twitter.com/SyV700aD84 — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

Il prezioso cimelio è una sequenza di fototessere, che ritraggono Robin e Zelda mentre fanno facce buffe, boccacce e giocano con l'obiettivo. E grazie alla sceneggiatrice e produttrice Carina Adly MacKenzie, che ha chiesto conferma sull'origine e le ha definite "una reliquia", Zelda ha aggiunto qualche dettaglio in più:

Sì, [sono state scattate in una cabina per le fototessere, n.d.r.]. Le ho fatte con papà e con JoJo [cantante e attrice USA, n.d.r.] quando avevo 16 anni? 17? Insomma, per lì.

Yep! Went with Dad and @iamjojo when I was like, 16? 17? Roundabout that, haha. — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

Le immagini pubblicate dalla giovane attrice hanno scatenato una moltitudine di commenti e tanta, tanta emozione da parte dei fan:

È così dolce. [Robin Williams, n.d.r.] mi manca moltissimo.

This is so sweet I miss him so much 😭 — Air Inhale (@MrMeeseechistic) March 18, 2020

Conserva le foto da qualche parte dove non le perderai mai.

Put those somewhere you will never lose them fr 😭 pic.twitter.com/gGBvZ6IfSp — Kai'Mana!® (@CertifiedLeggy) March 18, 2020

Tuo padre era una di quelle comete che appaiono nel cielo una sola volta nella vita. Un essere umano speciale.

Your dad was a comet that only comes around once in a lifetime. Special human being. ♥️ — Joe B. (@butbutHillary) March 18, 2020

In molti non hanno trovato le parole e si sono affidati a un meme per esprimere la propria commozione e l'affetto per Zelda:

E c'è stato anche chi ha ringraziato la ragazza per il valore profondo della sua scelta nel buio dell'emergenza coronavirus:

Grazie per avere condiviso [le foto, n.d.r.]. La felicità di quando si è piccoli è una cosa incredibilmente pura e bellissima alla quale pensare.

thank you for sharing this. Childhood happiness is an incredibly pure and beautiful thing to think about. — Jimmy Wong (@jfwong) March 18, 2020

La figlia di Robin Williams ha reagito scherzando sugli obblighi della maturità e sul tipo di contenitori che si usano per fare ordine:

30 anni sembra l'età giusta per diventare finalmente una di quelle persone che organizzano le loro vecchie foto in buste etichettate con cura e scatole che una volta contenevano acidi.

30 seems old enough to finally become one of those people who organizes their piles of old photographs in neatly labeled envelopes and acid free boxes... right?! — Zelda Williams (@zeldawilliams) March 18, 2020

E come riporta Bored Panda, ha proseguito dando alcuni suggerimenti su come impiegare in maniera produttiva il tempo chiusi in casa:

Se vi state sforzando di trovare cose da fare durante l'isolamento o vi sentite sopraffatti, provate alcune di queste cose! A me, i piccoli progressi tangibili aiutano sempre. Fate il letto, scegliete una mensola o un cassetto da riorganizzare, prendetevi cura delle vostre piante, impiegate un'ora a imparare una nuova lingua.

Zelda ha concluso con un piccolo ma importante messaggio di speranza:

In questo modo, quando dovrete mettervi sotto e tornare al lavoro, vi ritroverete con le cose che avete sistemato oggi.

Probabilmente, se non se fosse andato troppo presto 6 anni fa, Robin Williams avrebbe saputo trovare le parole giuste per fare coraggio e forza al mondo con il suo umorismo e la sua gentilezza. Ma di certo, oggi sarebbe fiero di sua figlia.