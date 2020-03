TV NewsTecnologia

di Pasquale Oliva - 24/03/2020 09:47 | aggiornato 24/03/2020 09:52

La piattaforma di streaming di The Walt Disney Company apre le sue porte agli utenti italiani. Le grandi produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic hanno una nuova casa. Ah, e ci sono anche Homer e famiglia!

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, da oggi - 24 marzo - Disney+ è ufficialmente disponibile in Italia. La piattaforma di streaming di The Walt Disney Company è la nuova casa dell'intrattenimento targato Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, dai classici d'animazione alle nuove produzioni originali che gradualmente troveranno spazio nella libreria.

Su Disney+ c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Dalla schermata principale del servizio ci si può rapidamente immergere nelle proposte dei cinque studi di produzione sopra citati, oppure lasciarsi conquistare da cartoni, film, serie TV e documentari suddivisi in categorie come 'Azione e avventura', 'Raccomandati per te', 'Musical', 'Ritorno al passato', 'Universo cinematografico Marvel' e 'Corti'.

Tutta la saga di Star Wars, le grandi avventure dei supereroi Marvel, i capolavori Disney, le emozionanti produzioni Pixar, le serie più amate di Disney Channel, le trenta stagioni de I Simpson con oltre 600 episodi. Una vasto mondo che accoglie anche contenuti realizzati in esclusiva per gli abbonati Disney+, come The Mandalorian, High School Musical: The Musical: La serie, I perché di Forky, Il mondo secondo Jeff Goldblum, il remake in live-action di Lilli e il Vagabondo, Stargirl e Marvel's Hero Project. Tutti già disponibili e pronti da gustare.

Prezzo e dispositivi supportati

Dopo la prova gratuita di sette giorni, Disney+ ha un costo mensile di 6,99 euro (o 69,99 euro all'anno). Ricordando che almeno all'inizio sarà ridotto il consumo di banda di almeno il 25% per scongiurare disservizi della rete Internet in questi giorni di quarantena, potete accedere alla piattaforma dai seguenti dispositivi:

PC e Mac via browser Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Internet Explorer 11, Safari 11+

Play Store: Dispositivi Android (da 5.0 in poi) e Smart TV compatibili con Android TV.

App Store: iPhone e iPod Touch con iOS 11.0 e versioni successive e iPad con iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive

Smart TV LG con sistema WebOS 3.0

Smart TV Samsung dal 2016 in poi con sistema Tizen

Amazon Fire TV

Apple TV con tvOS 11.0 o superiore, Apple TV di terza e quarta generazione, TV compatibili con AirPlay 2

Google Chromecast

PlayStation 4

Xbox One

