È morto Albert Uderzo, il 'papà' di Asterix si è spento a 92 anni

IL Y A BIENTÔT 60 ANS... En 1959 naît le magazine Pilote. À l'occasion de la parution du 1er numéro le 29 Octobre apparaît en page 20 la première planche des "Aventures d'Astérix le Gaulois" (à redécouvrir ici avec ses couleurs d'origine) scénarisée par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo... C'est le début d'une grande aventure pour les irréductibles gaulois et leurs deux créateurs de génie. In 1959, the magazine Pilote was launched. In the first issue, on October 29th, was published the first page of "Adventures of Asterix the Gaul" (which you discover here with its original colors) written by René Goscinny and drawn by Albert Uderzo. This was the beginning of a fantastic adventure for the indomitable Gauls and their two talented creators. #lartdasterix #theartofasterix #Asterix #Obelix #Art #Pilote #AsterixleGaulois #AsterixtheGaul #Asterix60 #BD #bandedessinee #comicbook #comicstrip #comics #book #creation #RenéGoscinny #AlbertUderzo