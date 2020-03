L'escape room di Harry Potter in versione digitale, da giocare anche sul divano

CuriositàCinema

di Laura Silvestri - 24/03/2020 11:32 | aggiornato 24/03/2020 11:37

Avete mai provato il desiderio di partecipare a una Escape Room? Magari a tema Harry Potter? Questa è la vostra occasione, e non dovrete nemmeno alzarvi dal divano per farlo.

Se in questi giorni di quarantena il tempo sembra non passare mai, e la maratona televisiva di Harry Potter ha risvegliato il mago che è in voi, perché non provare a vedere fin dove arrivano le vostre abilità magiche?

La Peters Township Public Library di McMurray, Pennsylvania ha quello che fa per voi: una Escape Room a tema Harry Potter.

Giocabile gratuitamente e direttamente dal vostro computer, smartphone o tablet, questa nuova esperienza virtuale - molto semplice nella costruzione - vi permetterà di sentirvi uno studente di Hogwarts per qualche minuto, senza nemmeno dover scendere dal letto o dal divano.

Una breve serie di enigmi abbastanza semplici da risolvere - di modo che possiate fruirne anche in compagnia dei più piccoli - vi viene presentata sotto forma di video e immagini, a cui dovrete fare riferimento per rispondere correttamente e passare al livello successivo.

Vi sarà chiesto di studiare incantesimi...

O cambiare galeoni, falci e zellini (ecco a cosa servivano tutte quelle ore di matematica a scuola...), ma solo dopo aver fatto un bel viaggio sul viale dei ricordi grazie al trailer del primo film, Harry Potter e La Pietra Fisolosofale, che vi sarà necessario per "superare il primo livello".

Nel complesso, il gioco non vi richiederà più di cinque minuti, quindi potrebbe essere ideale anche per chi non ama o non può dilungarvisi troppo.

Un veloce passatempo senza troppe pretese per voi e per la vostra famiglia, che trovate cliccando su questo link fornito dalla Peters Township Public Library.

E, a proposito di Harry Potter, vi ricordiamo anche che Hot Topic ha recentemente realizzato una linea di scarpe e una collezione di costumi da bagno a tema, per sfoggiare uno stile magico e incantevole in ogni occasione.