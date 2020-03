I film e le serie Marvel da (ri)guardare su Disney+

TV NewsCinema

Disney+ ha finalmente debuttato in Italia, ecco quali sono i film e le serie Marvel da vedere!

C'è chi sogna di fronteggiare le linee nemiche al fianco di Steve Rogers, chi di solcare i cieli a ritmo di musica con i Guardiani della Galassia o chi sogna di essere un amichevole Spider-Man di quartiere: tutti hanno una cosa in comune, il loro cuore batte rosso Marvel!

Accedendo al servizio streaming di The Walt Disney Company c'è una sezione dedicata proprio all'universo Marvel, tra serie TV d'animazione e lungometraggi live-action che potranno intrattenere i fan per giorni e giorni.

Dando per scontato la presenza di tutti i film del Marvel Cinematic Universe, ci sono tantissimi film e serie da scoprire, adatti a grandi e piccini.

Dalla home di Disney+ si può accedere alla sezione Marvel, suddivisa a sua volta in:

Universo Cinematografico Marvel

L'Universo Cinematografico Marvel (MCU) ha avuto inizio nel 2008 con il film Iron Man ed è proseguito fino a Spider-Man: Far From Home del 2019.

Con Disney+, in attesa di riprendere il cammino del MCU con il film Black Widow, è possibile rivedere le avventure che hanno contribuito a rendere questa saga cinematografica come la più redditizia del mondo del cinema.

Tra i film che il catalogo Disney+ offre, si consiglia di rivedere per primi i due film con il climax più alto, ovvero Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Questi due film, diretti dai fratelli Russo, hanno concluso un percorso durato 10 anni, portando a compimento il malvagio piano del villain Thanos e riunendo insieme tutti i supereroi e i personaggi più importanti del MCU.

Per completezza di informazione, si fa notare che nel catalogo non sono presenti i film Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, entrambi facenti parte del Marvel Cinematic Universe ma entrambi di proprietà Sony Pictures.

Altri film Marvel

Nella sezione Altri film Marvel, i fan possono ritrovare la saga degli X-Men e i 3 film dei Fantastici 4 (realizzati nel 2005, nel 2007 e nel 2015 come reboot).

Si consiglia la visione dei primi due film degli X-Men diretti da Bryan Singer, in quanto hanno contribuito alla nascita e al successo dei cinecomic sul grande schermo. Inoltre hanno delle ottime storie, degli effetti speciali che ancora oggi, a distanza di 20 anni, risultano credibili e, ovviamente, segnano il debutto nei panni di Wolverine di Hugh Jackman.

Si segnala l'assenza di X-Men: Dark Phoenix, che probabilmente arriverà nei prossimi mesi, mentre dispiace della mancanza di titoli come i due Deadpool con Ryan Reynolds e di Logan - The Wolverine. Questi ultimi titolo sono assenti, probabilmente, per una questione legata al rating dei film, che negli Stati Uniti nascono come vietati ai minori.

Serie e speciali live-action

In questa sezione di Serie e speciali live-action si possono trovare alcune serie facenti parte del MCU, come la deliziosa Agent Carter, altre serie per adolescenti, come Runaways, e soprattutto due documentari da vedere subito.

Il primo, dal titolo Marvel Studios: Assembling a Universe, racconta di come è nato l'Universo Cinematografico Marvel attraverso la voce dei suoi protagonisti.

Il secondo, dal titolo Marvel: 75 anni, da Pulp a Pop!, è un interessante viaggio nei primi 75 anni della casa delle idee, fin dai suoi inizi, passando per gli anni più duri, fino ai suoi giorni migliori.

Serie e speciali di animazione

Questa è una delle sezioni dove si troveranno più a loro agio i bambini. Infatti, ci sono tutte le 5 stagioni della serie animata Avengers Assemble, le 3 stagioni della serie animata Guardiani della Galassia e anche la bella serie classica degli X-Men degli anni '90.

Per i più grandi si consiglia il film animato Marvel's Hulk: Where Monsters Dwell.

Si tratta di una storia horror con protagonisti Hulk e Doctor Strange, alleati contro Incubo, e ambientata alla vigilia di Halloween.

Qui sotto si può vedere una clip:

Mini avventure Marvel

Mini avventure Marvel raccoglie tutti i cortometraggi o le serie dalla breve durata. Tra questi vale la pena di dare una occhiata a Marvel Avengers: Secret War e ai corti animati Guardiani della Galassia.

Gli episodi di queste due serie hanno una durata di 4/5 minuti, adatti a un pubblico di piccolissimi che ancora non resta molto concentrato davanti la TV.

Spider-Verse

È il titolo a far capire che si tratta di una sezione interamente dedicata all'Uomo Ragno. Quindi, vi si trovano sia le serie animate che i film in cui è protagonista o appare Spider-Man.

Se si sono visti già i 3 film del MCU in cui appare Spider-Man e che sono presenti in catalogo, si consiglia di non perdere la serie animata Marvel Ultimate Spider-Man: 4 stagioni di puro divertimento e azione!

Marvel: Le origini

Questa sezione è stata scelta per offrire l'opportunità ai nuovi fan Marvel di visualizzare subito i primi film da vedere, per conoscere le origini cinematografiche degli eroi del Marvel Cinematic Universe.

Il consiglio è di iniziare dalle basi: Iron Man, Captain America: Il primo Vendicatore e Thor!

Marvel negli anni

Film, serie TV e cartoni animati in ordine cronologico, ovvero tutto il catalogo presente nelle sezioni precedenti è raccolto in Marvel negli anni.

Da dove inizierà il vostro viaggio nel vasto universo Marvel?