Una delle saghe d'animazione più amate di sempre è sicuramente L'era glaciale che segue le avventure di un bizzarro gruppo di animali preistorici. Ecco tutti i film e gli speciali TV del franchise.

Tra le saghe cinematografiche animate di maggior successo degli ultimi 20 anni circa, c'è senza ombra di dubbio L'era glaciale. Era il lontano 2002 quando faceva il suo debutto nei cinema di tutto il mondo, il primo capitolo di quello che sarebbe poi diventato un franchise molto amato e seguito sia dai più piccoli che dagli adulti.

Ambientate durante l'epoca glaciale, le pellicole seguono le incredibili avventure di uno stravagante gruppo di animali della preistoria. I protagonisti principali sono il mammut Manfred, soprannominato Manny, la tigre dai denti a sciabola Diego, il goffo bradipo Sid e lo sfortunato scoiattolo Scrat, che in ogni film è impegnato ad inseguire la sua preziosa ghianda, causando sempre disastri catastrofici.

La prima pellicola ha avuto poi ben quattro sequel: L'era glaciale 2 - Il disgelo (2006), L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009), L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012) e L'era glaciale - In rotta di collisione (2016). La saga ha avuto un successo planetario straordinario tanto da riuscire ad incassare complessivamente più di 3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

In particolare il primo film, realizzato con un budget iniziale di 59 milioni, ha guadagnato oltre 380 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il secondo capitolo è riuscito a fare ancora meglio incassando ben 660 milioni. Ma è la terza pellicola ad ottenere il risultato migliore di tutto il franchise sbancando letteralmente il box office con più di 886 milioni di dollari. Ottimi anche gli incassi del quarto capitolo (877 milioni), mentre il quinto e ultimo ha guadagnato meno, circa 508 milioni.

Oltre alle pellicole, sono stati realizzati anche diversi cortometraggi, che vedono protagonista lo scoiattolo Scrat e la sua affannosa rincorsa alla ghianda, e ben due speciali televisivi, usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2016.

In questa guida vi forniremo un approfondimento su tutte le pellicole del franchise de L'era glaciale, compresi i cortometraggi e gli speciali televisivi. Siete pronti a seguire le avventure del mammut Manny, del bradipo Sid, dello smilodonte Diego, dello sfortunato scoiattolo Scrat e degli altri protagonisti?

Ecco tutti i film, i cortometraggi e gli speciali de L'era glaciale nell'ordine cronologico che coincide con quello in cui vanno guardati.

Film de L'era glaciale

L'era glaciale (2002)

Titolo originale: Ice Age

Regia: Chris Wedge

Un'incredibile era glaciale sta per abbattersi sulla Terra minacciando ogni specie vivente costretta a migrare verso sud per cercare di sfuggire al gelo e alla morte. L'unico che sembra non curarsi del pericolo imminente e si dirige verso nord è il mammut Manfred. Lungo il cammina incontra per caso Sid, un bradipo alquanto bizzarro e logorroico che è stato abbandonato dalla sua famiglia mentre dormiva, e lo aiuta a liberarsi di due rinoceronti infuriati ma poi rifiuta la sua amicizia.

Tuttavia Sid, che decide di soprannominare il mammut "Manny", lo vede come una guardia del corpo e inizia a seguirlo ovunque facendolo arrabbiare. Nel frattempo in un villaggio di uomini di Nearderthal, un branco di tigri dai denti a sciabola minaccia gli abitanti per rapire il figlio del capovillaggio. Ma proprio quando la tigre Diego sta per prendere il piccolo, la madre lo salvo lanciandosi con lui dalla cascata.

La donna non sopravvive ma suo figlio viene trovato da Manny e Sid: nonostante le proteste del mammut, il bradipo decide di riportarlo al villaggio. I due però vengono attaccati da Diego che vuole riprendersi il piccolo d'uomo. Manny riesce ad avere la meglio sulla tigre che finge di arrendersi per consegnare al suo capo Soto sia il bambino che il mammut. Lo stravagante trio intraprenderanno così un lungo viaggio attraverso montagne innevate per raggiungere la tribù degli uomini...

L'era glaciale 2 - Il disgelo (2006)

Titolo originale: Ice Age: The Meltdown

Regia: Carlos Saldanha

L'era glaciale è ormai quasi alle spalle e il trio di amici formato da Manny, Sid e Diego vive assieme agli altri animali in una grande vallata in cui possono finalmente prosperare. Tuttavia presto scoprono che dovranno mettersi nuovamente in viaggio perché una gigantesca inondazione, causata dallo scioglimento dei ghiacciai, sta per colpire la loro valle.

Tutti gli animali decidono così di intraprendere una nuova migrazione per riuscire a trovare un altro luogo dove poter vivere tranquilli. Durante il viaggio, Manny incontra Ellie - l'unico esemplare femmina di mammut ancora in vita - ma i due fin da subito non si sopportano. Come se non bastasse poi Ellie è convinta di essere un opossum, in quanto ha sempre vissuto con Crash ed Eddie, due fratelli opossum molto dispettosi e dediti agli scherzi.

Il trio, convinto da Sid, decide di unirsi al gruppo e mettersi in cammino insieme a loro. Inizierà così una corsa contro il tempo, tra incredibili avventure e pericoli di ogni genere, per riuscire a mettersi in salvo e lungo la strada Manny finirà per innamorarsi di Ellie...

L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009)

Titolo originale: Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs

Regia: Carlos Saldanha

Manny ed Ellie sono in dolce attesa del loro primo figlio ma questa notizia sembra aver portato un po' di scompiglio all'interno del gruppo di amici e rischia di rompere gli equilibri. Nel frattempo la tigre Diego si rende conto che la vita tranquilla che ha condotto finora, gli ha fatto perdere lo smalto che aveva un tempo e la sua indole da cacciatore. Inoltre si sente ormai di troppo e decide di separarsi dai suoi amici. E Sid, che aveva tentato di convincere Diego a restare, comincia a sentire il desiderio di crearsi una sua famiglia.

Mentre cammina su una lastra di ghiaccio, il bradipo finisce per cadere in un caverna dove trova tre uova e decide di tenersele per sé e accudirle. Da queste nascono tre cuccioli di dinasauri e Sid è deciso a prendersi cura di loro come fossero suoi. Ben presto però dovrà fare i conti con la loro madre, una feroce T-Rex, e finisce per mettersi nei guai.

Inizierà così per i suoi amici, una missione di salvataggio che li condurrà in una misteriosa terra abitata da dinosauri, pericolose piante e dove incontreranno un nuovo e folle personaggio: Buck, un furetto spericolato con un occhio bendato che gli aiuterà a ritrovare Sid...

L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012)

Titolo originale: Ice Age: Continental Drift

Regia: Steve Martino e Mike Thurmeier

La folle caccia all'inarrivabile ghianda da parte dello scoiattolo Scrat, iniziata durante il primo capitolo della saga, stavolta provoca un sorprendente e catastrofico disastro che colpisce tutto il pianeta e finisce per mandare alla deriva un intero continente. A causa del cataclisma, Manny viene separato da Ellie e da sua figlia Pesca, ormai cresciuta, ma promette loro di riuscire a trovare il modo per tornare a casa.

Insieme ai suoi inseparabili amici, Sid e Diego, intraprende una nuova e incredibile avventura nel bel mezzo dell'oceano. Il trio si ritrova così a dover affrontare un mondo a loro sconosciuto fatto di strane creature e pericolosi pirati. Il gruppo viene poi catturato dal perfido Capitan Sbudella e dal suo primo ufficiale Shira, una tigre dai denti a sciabola albina che farà innamorare Diego.

Manny e i suoi amici riescono a rubare la nave di Sbudella con la quale possono finalmente tornare a casa, ma ben presto dovranno fare i conti con la fame vendetta dei pirati. Durante le loro tante peripezie, Sid ritrova la sua lunatica e strampalata nonna...Riusciranno i nostri protagonisti a salvarsi e riunirsi con Ellie e Pesca?

L'era glaciale - In rotta di collisione (2016)

Titolo originale: Ice Age: Collision Course

Regia: Mike Thurmeier

L'ennesimo tentativo di Scrat di prendere la sua preziosa ghianda, lo fa finire nello spazio dove fa causare una collisione tra due pianeti da cui si crea un enorme meteorite che rischia di colpire la Terra e tutti i suoi abitanti. Nel frattempo il mammut Manny deve vedersela con Julian, il nuovo fidanzato di sua figlia Pesca, e con l'imminente matrimonio tra i due.

Diego e Shira invece, ormai sposati da due anni, vorrebbero avere dei figli ma sono preoccupati perché tutti i cuccioli hanno paura di loro e temono che, vista la loro indole da predatori, non saranno dei bravi genitori. Intanto Sid, lasciato dalla sua compagna, sta cercando una nuova fidanzata di cui innamorarsi. Ben presto però il gruppo di amici sarà costretto a lasciare ancora una volta la loro casa, vista la tempesta di meteoriti che si sta scagliando sul pianeta.

Dovranno così intraprendere l'ennesimo lungo viaggio per riuscire a mettersi in salvo e in loro soccorso arriverà una vecchia conoscenza: il furetto Buck, fuggito dalla terra dei dinosauri. Insieme scopriranno nuovi mondi inesplorati popolati da animali mai visti prima. Sul loro cammino dovranno affrontare anche Gavin, un feroce Dromaeosauro, e i suoi figli Gertie e Roger che attendono con ansia l'arrivo del meteorite in quanto causerebbe l'estinzione dei mammiferi e il ritorno dei dinosauri sulla Terra...

Cortometraggi de L'era glaciale

La nuova avventura di Scrat

La nuova avventura di Scrat è il primo cortometraggio della saga de L'era glaciale ed è stato diretto dai registi Carlos Saldanha e Chris Wedge. Inizialmente pubblicato nel 2003 come bonus all'interno delle versioni DVD e VHS del primo film del franchise, il corto è stato poi distribuito nelle sale cinematografiche con Garfield - Il film (2004).

La trama segue il bizzarro e sfortunato scoiattolo Scrat che cerca in tutti i modi di piantare la sua preziosissima ghianda all'interno di un enorme albero scavato e pieno di altre ghiande. La nuova avventura di Scrat ha inoltre ricevuto una nomination ai Premi Oscar 2004 nella categoria Miglior cortometraggio animato.

Una ghianda è per sempre

Prodotto da Blue Sky Studios e distribuito da 20th Century Fox Animation nel 2006, Una ghianda è per sempre è il secondo cortometraggio del franchise de L'era glaciale ed è stato diretto da Chris Renaud e Mike Thurmeier. Il corto è incluso nei contenuti speciali del DVD de L'era glaciale - Il disgelo e anche questo ha ricevuto una nomination agli Oscar 2007 sempre come Miglior cortometraggio animato.

Protagonista è ancora una volta lo sfortunato Scrat che continua l'inseguimento folle alla sua adorata ghianda che è stata mandata per sbaglio indietro nel tempo grazie ad uno strano congegno. Lo scoiattolo si accanisce contro la macchina temporale e finisce per viaggiare anche lui tra le diverse epoche storiche: dal medioevo, passando per l'antica Roma fino al Titanic.

Surviving Sid

Surviving Sid è il terzo cortometraggio della celebre saga cinematografica realizzato nel 2008 sempre da Blue Sky Studios con 20th Century Fox Animation ed è stato inserito nei contenuti speciali del DVD e Blu-ray del film d'animazione Ortone e il mondo dei Chi.

Diretto da Galen Tan Chu e Karen Disher, a differenza dei precedenti corti il protagonista stavolta è il goffo bradipo Sid che, dopo aver salvato i suoi amici dall'inondazione, decide di portare un piccolo gruppo di cuccioli in campeggio. Tuttavia si dimostrerà una guida completamente incapace e metterà più volte a rischio la vita dei cuccioli. Guest star del cortometraggio è ovviamente lo scoiattolo Scrat che appare in una scena in cui lo vediamo ingoiare la ghianda.

Un continente di risate: Parte 1 e 2

Un continente di risate è un cortometraggio del 2011 che è stato suddiviso in due parti ed è stato realizzato per promuovere l'uscita nelle sale cinematografiche de L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva. La prima parte è stata proiettata insieme a diverse pellicole tra cui Rio, I fantastici viaggi di Gulliver e I pinguini di Mr. Popper, mentre la seconda è apparsa con Star Wars: Episodio I - La missione fantasma e Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può.

Diretto da Steve Martino e Mike Thurmeier, il corto animato vede protagonista nuovamente lo scoiattolo Scrat che, mentre tenta disperatamente di catturare la sua preziosa ghianda, provoca la deriva dei continenti.

Scrat-tastrofe cosmica

Scrat-tastrofe cosmica è il sesto cortometraggio animato del franchise ed è stato distribuito nel 2015 in vista dell'uscita nei cinema de L'era glaciale - In rotta di collisione.

Il corto segue ancora Scrat che, dopo essere scivolato in una grotta ghiacciata, scopre un disco volante congelato e per sbaglio lo accende finendo per creare il Sistema Solare attraverso una serie di divertenti ed bizzarri contrattempi.

Scrat: Catapultato nello spazio

L'ultimo cortometraggio cinematografico della saga de L'era glaciale è Scrat: Catapultato nello spazio ed è stato diretto dai registi Galen Tan Chu e Mike Thurmeier.

Distribuito nel 2016 tra i contenuti speciali del DVD e Blu-ray de L'era glaciale - In rotta di collisione, la trama riprende dopo gli eventi accaduti in Scrat-tastrofe cosmica e vediamo Scrat impegnato a tentare in tutti i modi di fare ritorno sulla Terra. Lo scoiattolo finisce per essere catturato dagli Scratazon che gli rubano anche la ghianda. Scrat dovrà riuscire a fuggire e riprendersi la sua adorata ghianda.

Speciali televisivi de L'era glaciale

L'era Natale

L'era Natale è un cortometraggio speciale trasmesso negli USA il 24 novembre 2011 sulla rete televisiva FOX e distribuito successivamente anche in DVD e Blu-ray. In Italia è invece andato in onda su Italia 1 il 26 novembre 2011.

Diretto da Karen Disher, la trama è ambientata dopo gli eventi de L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri e vede il gruppo di amici impegnato a sistemare le decorazioni delle festività natalizie. Sfortunatamente Sid distrugge la roccia a forma di addobbo di Natale che Manny aveva regalato a sua figlia Pesca.

Convinto dal mammut di essere finito nella lista dei cattivi di Babbo Natale, Sid decide di partire con Crash, Eddie e Pesca per raggiungere il Polo Nord e tornare così tra i buoni. Una volta arrivati però Sid distrugge accidentalmente l'intero laboratorio di Babbo Natale e così Manny, Ellie e Diego devono raggiungerli per mettere in salvo il Natale.

L'era glaciale: La grande caccia alle uova

Il secondo e ultimo cortometraggio televisivo è L'era glaciale: La grande caccia alle uova che è stato diretto da Steve Martino, Ricardo Curtis e Mike Thurmeier. Lo speciale è andato in onda negli Stati Uniti il 20 marzo 2016 mentre in Italia è uscito solo in DVD il 17 marzo 2017.

Ambientato dopo gli eventi de L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva, la trama vede Manny e la sua famiglia che si preparano per festeggiare la Pasqua preistorica. Nel frattempo Sid decide di aprire un asilo, nonostante il disappunto di Diego e Manny, per prendersi cura dell'uovo della stressata madre Ethel e delle uova di alcuni suoi amici animali.

Ben presto però il malvagio coniglio Sguincio, uno dei pirati di Capitan Sbudella, è tornato per vendicarsi del branco e riesce a rubare tutte le uova. Aiutati da Clint - il fratello gemello buono di Sguincio - Sid, Diego, Manny e il resto degli amici partiranno per una missione di salvataggio che si trasformerà nella più grande caccia alle uova mai vista prima.

L'ordine in cui guardare tutti i film della saga

Il franchise de L'era glaciale segue un ordine cronologico abbastanza lineare e tutti gli avvenimenti si susseguono. La storia raccontata in ogni film è infatti ambientata dopo gli eventi accaduti nella pellicola precedente. Ecco l'ordine in cui guardare l'intero franchise, compresi i cortometraggi e gli speciali televisivi:

L'era glaciale (2002)

La nuova avventura di Scrat (2002)

L'era glaciale 2 - Il disgelo (2006)

Una ghianda è per sempre (2006)

Surviving Sid (2008)

L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri (2009)

L'era Natale (2011)

Un continente di risate: Parte 1 e 2 (2011)

L'era glaciale 4 - Continenti alla deriva (2012)

Scrat-tastrofe cosmica (2015)

L'era glaciale: La grande caccia alle uova (2016)

L'era glaciale - In rotta di collisione (2016)

Scrat: Catapultato nello spazio (2016)

E voi avete visto tutta la saga de L'era glaciale? Qual è la vostra pellicola preferita?