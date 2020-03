Primo trailer per l'anime di Burn the Witch, lo spin-off di Bleach

AnimazioneFumetti

di Silvio Mazzitelli - 24/03/2020 16:54 | aggiornato 24/03/2020 16:59

Lo spin-off di Bleach, chiamato Burn the Witch, si presenta con un primo trailer della sua versione animata.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Pochi giorni fa è arrivata la conferma che il famoso manga creato da Tite Kubo, Bleach, sarebbe tornato in versione animata dopo lungo tempo. L’anime infatti si era concluso nel 2012 dopo ben 366 puntate senza mai adattare l’ultima saga che ha concluso il fumetto originale nel 2016.

Shueisha e l’autore hanno dunque annunciato, in occasione del 20esimo anniversario di Bleach, il ritorno della serie animata per il 2021. Questa adatterà la saga Thousand Year Blood Wars, che fino ad ora è esistita soltanto in formato cartaceo.

Ma le sorprese non finiscono qui; oltre all’arrivo del nuovo anime è stato anche rivelato che Tite Kubo serializzerà un nuovo manga dalla prossima estate. Questo non è altro che Burn the Witch, in origine una one-shot nata nel 2018 che adesso diventerà una serie ufficiale.

Poco dopo l’annuncio ufficiale era stato rivelato che Burn the Witch avrebbe avuto anche un adattamento animato in arrivo entro fine anno, adesso si è fatta luce su questo progetto, che non sarà una serie anime, ma un film d’animazione. Questa pellicola adatterà la one-shot con, probabilmente, qualche approfondimento in più.

Adesso arriva anche un primissimo trailer, accompagnato da un poster con le due protagoniste, che mostra le prime scene animate da Studio Colorido.

The official "BURN THE WITCH" anime movie website has launched https://t.co/bQDZyJIKLh pic.twitter.com/AXjVhpmKha — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) March 21, 2020

A dirigere il film d’animazione sarà Tatsuro Kawano, mentre Chika Suzumura si occuperà dello script. Natsuki Yamada sarà il character designer e Keisuke Okura si occuperà del design delle creature. Infine Keiji Inai si occuperà delle musiche.

Burn the Witch è una storia direttamente collegata a Bleach. L’ambientazione è infatti quella della sezione occidentale della Soul Society, il luogo dove vanno a finire tutte le anime delle persone defunte. Da quanto si è visto nella one-shot ci sono delle grosse differenze rispetto alla controparte orientale, gestita dagli Shinigami il cui compito era anche quello di purificare gli Hollow, spiriti dei defunti che non hanno trovato la via per la Soul Society.

In Burn the Witch vediamo che le due protagoniste sono due streghe che abitano Reverse London, dove esiste la sede della Soul Society occidentale. L’occupazione di queste streghe è quella di tenere d’occhio i draghi e combatterli nel caso portassero il caos nel mondo degli umani.

HD Shueisha/Tite Kubo

L’opera originale di Tite Kubo, Bleach, si è conclusa dopo ben 74 volumi nel 2016, dopo 15 anni di serializzazione. Il manga è stato per diversi anni uno dei più famosi tra quelli pubblicati su Shonen Jump, tanto che per lungo tempo ha fatto parte dei “Big 3” nome dato ai tre manga più importanti della popolare rivista. Questo titolo era condiviso con Naruto e One Piece.

Dal manga è stato tratto un longevo anime conclusosi nel 2012, e che riprenderà l’anno prossimo. Oltre all’anime sono stati realizzati anche quattro film d’animazione e un film live-action in Giappone, tutt’ora presente su Netflix.

Cosa ne pensate di questo trailer di Burn the Witch?

Fonte: Comicbook