di Rina Zamarra - 24/03/2020 16:38 | aggiornato 24/03/2020 16:43

Sky promuove una nuova iniziativa per aiutare gli italiani in quarantena: Sky Arte sarà disponibile online con tutta la programmazione completamente gratuita.

Sky lancia una nuova iniziativa per aiutare gli italiani costretti a rimanere nelle proprie abitazioni a causa del Coronavirus.

Dopo la raccolta fondi SKY#IoRestoACasa in favore della Protezione Civile, Sky ha deciso di offrire a tutti l’opportunità di riscoprire le bellezze del nostro paese dai salotti delle proprie case.

Da mercoledì 25 marzo, le produzioni Sky Arte saranno visibili in streaming gratuitamente. Il ricco palinsesto del canale sarà messo a disposizione online a titolo completamente gratuito.

L’intento è quello di offrire una programmazione che possa condurre i telespettatori in giro per l’Italia, così da fargli riscoprire la ricchezza del patrimonio artistico nazionale.

Ci saranno i film che raccontano la vita di grandi artisti come Leonardo, Michelangelo, Caravaggio e Raffaello, le serie che portano alla scoperta di luoghi importanti per la storia nazionale e gli eventi musicali all’interno di location eccezionali, come l'esibizione di Franco Battiato nell’Hangar Bicocca di Milano e quella di Brunori Sas nella Chiesa di Santa Maria dello Spasimo a Palermo.

Scoprite qui sotto, la programmazione di Sky Arte prevista per i prossimi giorni.

Mercoledì 25 marzo

Musei - La Pinacoteca Di Brera raccontata dalla voce di Fabrizio Bentivoglio

Italian Season - La Scala - La Storia Segreta

Sette Meraviglie - Roma - puntata dedicata al Colosseo

Sette Meraviglie - Pompei - puntata dedicata agli scavi di Pompei ed Ercolano

Sette Meraviglie - La Reggia di Caserta

Sette Meraviglie - La Costiera Amalfitana: gli anni della Repubblica

33 Giri Italian Masters - Vasco Rossi, puntata dedicata all’album …ma cosa vuoi che sia una canzone…

Inseparabili - Vite all’ombra del genio - Totò e il suo doppio - Carlo Lucarelli racconta il rapporto tra Totò e Dino Valdi, controfigura del comico per tanti anni

Io, Leonardo

Giovedì 26 marzo

Italian Season - Pompei - I giardini dell’ozio

Musei - Museo Archeologico di Napoli

Musei - Parco Archeologico di Ercolano

Italie Invisibili - Ducato di Amalfi

Sette Meraviglie - La Sardegna Nuragica, puntata dedicata al complesso nuragico di Barumini, nel cuore dell’isola

33 Giri Italian Masters - Zucchero - Oro incenso & birra

Piero della Francesca - Dal Borgo a San Sepolcro

Rinascere dalle distruzioni: Ebla, Nimrud, Palmira - film che racconta la difficile opera di scienziati e archeologi per riportare in vita le grandi opere delle tre città distrutte dall’ISIS nel 2015

Venerdì 27 marzo

Tintoretto - Un ribelle a Venezia

Sette Meraviglie - Venezia, La Basilica di San Marco

Italian Season - Casanova - Le maschere del seduttore

33 Giri Italian Masters - Alberto Fortis racconta l’album omonimo

Operazione Caravaggio

Sette Meraviglie - Padova, La Cappella degli Scrovegni

Italie Invisibili - La Riviera del Brenta e le Ville Venete

Sabato 28 marzo

Io, Leonardo

Sette Meraviglie - Milano, Il Cenacolo

Leonardo e Verrocchio

33 Giri Italian Masters - Enzo Jannacci, puntata dedicata all’album Ci vuole orecchio

Musei - Complesso Monumentale della Pilota di Parma, raccontato da Ottavia Piccolo

Il Principe delle Arti, dialogo inedito tra arte e cinema con Enrico Lo Verso (Giovanni Santi), Flavio Parenti (Raffaello Sanzio) e Marco Cocci (Pietro Bembo)

Domenica 29 marzo

Franco Battiato - Hangar Bicocca

Ragusa e Ibla - Fior di Pietra, il barocco siciliano

Sette Meraviglie - Agrigento, La Valle dei Templi

Sette Meraviglie - Siracusa, La Pentapoli

33 Giri Italian Masters - Fabrizio De André, puntata dedicata all’album Le nuvole

Sette Meraviglie - Lecce e il barocco

Caravaggio - L’anima e il sangue, l’artista raccontato dalla voce di Manuel Agnelli

La disponibilità in streaming delle produzioni evento di Sky Arte si aggiunge alle tante iniziative proposte da Sky come la raccolta fondi SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 66387 (IBAN IT84Z0306905020100000066387) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 1