Survive, trailer per la serie con Sophie Turner

di Paola Pirotti - 24/03/2020 09:35 | aggiornato 24/03/2020 09:37

Survive è il nuovo progetto seriale di Sophie Turner, ex-star di Game of Thrones. Questa volta la giovanissima attrice inglese dovrà affrontare gli ostacoli di una natura ostile.

La piattaforma on demand Quibi dedicata esclusivamente per gli smartphone, sarà disponibile ufficialmente dal 6 aprile 2020 negli USA. In occasione del lancio, il canale streaming ha rilasciato il trailer in esclusiva di una delle sue prime serie originali: il thriller romantico Survive.

Tratta dall'omonimo romanzo young adult scritto da Alex Morel nel 2012, la serie può contare su una protagonista d'eccezione: l'ex star di Game of Thrones, Sophie Turner. La giovanissima attrice vestirà i panni di Jane, una ragazza che si trova su un aereo – di ritorno da un ospedale per la salute mentale – e sta per suicidarsi in bagno con delle pillole. Prima che ci riesca, però, l'aereo affronta una brutta turbolenza e... si schianta. Poco dopo Jane si sveglia sulla cima di una montagna rivelandosi l'unica sopravvissuta. Anzi no, c'è un'altra persona con lei: un ragazzo di nome Paul (interpretato dall'attore americano Corey Hawkins)

Insieme i due dovranno lottare per sopravvivere contro la natura e i suoi ostacoli: dal freddo della notte, alle pendenze di ghiaccio, fino alla lotta contro i lupi. Non sarà facile, ma grazie al legame speciale che si creerà tra i due, Jane e Paul troveranno la voglia. di sopravvivere.

Ecco il trailer del thriller Survive con Sophie Turner e Corey Hawkins:

Come riporta il sito Collider, la serie avrà un formato mai visto prima: ogni episodio sarà composto da 15 minuti circa o poco meno, progettato proprio per il tipo di fruizione, ovvero quella sui cellulari. Gli episodi sono diretti da Mark Pellington (Blindpost, Cold Case) e sono stati girati, tra le diverse location, anche a Cortina d'Ampezzo, in Veneto.

Dopo essere stata sulla bocca di tutti per aver rimproverato l'attrice di Ant-Man, Evangeline Lilly, per le sue dichiarazioni riguardanti il Coronavirus, Sophie Turner torna sul piccolo schermo (questa volta molto piccolo) per una nuova avventura.

Cosa ne pensate del primo sguardo a Survive?