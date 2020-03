The Mandalorian e gli altri: i film e le serie di Star Wars da guardare su Disney+

CinemaTV News

Disney+ è disponibile anche in Italia e con esso una galassia da (ri)scoprire!

Ribelli di Yavin 4, politici di Naboo, abitanti di Coruscant, Jedi e Sith, adesso tutti hanno un luogo in cui riunirsi: Disney+!

È finalmente attivo in Italia, dal 24 marzo 2020, il servizio streaming Disney+, che tra le sue sezioni ha quella dedicata alla galassia lontana lontana di Star Wars.

Una sezione ricca di film, cortometraggi e serie TV, che si espanderà sempre di più con le nuove serie live-action già annunciate, come quella sulla spia ribelle Cassian Andor e quella sul maestro Jedi Obi-Wan Kenobi.

Inoltre, sono già disponibili i primi due episodi della serie TV live-action dell'universo di Star Wars, The Mandalorian, che continuerà con un totale di 8 episodi, disponibili settimana dopo settimana.

Dalla home di Disney+ si può accedere alla sezione Star Wars, suddivisa a sua volta in:

Serie

Nella sezione denominata Serie vi si trovano tutti i progetti televisivi ambientati nell'universo di Star Wars, sia quelli in live-action che quelli d'animazione.

Oltre alla stra-consigliata The Mandalorian, che si colloca, a livello cronologico, tra la fine della trilogia originale (Episodi 4,5,6) e l'inizio della trilogia sequel (Episodi 7,8,9), c'è un'altra serie che ogni fan di Guerre Stellari dovrebbe vedere, ovvero The Clone Wars.

La serie TV animata Star Wars: The Clone Wars è composta da 7 stagioni e narra della Guerra dei Cloni, combattuta tra l'esercito della Repubblica e i Separatisti.

A livello cronologico, questa si svolge durante le vicende narrate nei film facenti parte della trilogia prequel (Episodi 1,2,3), ovvero Star Wars: La Guerra dei Cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith.

La settima e conclusiva stagione di The Clone Wars è stata sviluppata appositamente per la piattaforma di streaming Disney e, così come per The Mandalorian, anche gli episodi di questo prodotto originale Disney+ verranno resi disponibili settimana dopo settimana.

Se poi si ha ancora voglia di viaggiare tra asteroidi e lune della galassia, si consigliano le due serie d'animazione Star Wars: Rebels e Star Wars: Resistance. Ovvero una serie prequel (la prima) e una sequel (la seconda).

Con Rebels, il pubblico respirerà le atmosfere della trilogia classica, divertendosi con un gruppo di ribelli che combatte l'Impero, mentre con Resistance i fan rimarranno nell'ambientazione della trilogia sequel, intrattenendosi con un manipolo di eroi della resistenza, intenti a scoprire i piani del Primo Ordine.

Film

La sezione Film di Star Wars è dedicata a tutti i film della saga iniziata nel 1977 da George Lucas.

Al debutto di Disney+ vi si trovano:

Star Wars: La minaccia fantasma (Episodio I)

Star Wars: L'attacco dei Cloni (Episodio II)

Star Wars: La vendetta dei Sith (Episodio III)

Solo: A Star Wars Story (Spin-off)

Rogue One: A Star Wars Story (Spin-off)

Star Wars: Una nuova speranza (Episodio IV)

Star Wars: L'Impero colpisce ancora (Episodio V)

Star Wars: Il ritorno dello Jedi (Episodio VI)

Star Wars: Il risveglio della Forza (Episodio VII)

Star Wars: Gli ultimi Jedi (Episodio VIII)

Si nota la mancanza di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ovvero del nono e ultimo capitolo della saga legata agli Skywalker. Questo, diretto da J. J. Abrams, è uscito nei cinema italiani il 18 dicembre 2019 e prossimamente sarà disponibile in versione Home Video ed è plausibile che successivamente sarà anche sulla piattaforma Disney+.

Per chi non ha mai visto un film di Star Wars, il consiglio è di vederli in ordine di uscita al cinema, in modo da apprezzare l'evoluzione del comparto degli effetti speciali e del modello narrativo.

Con Disney+ la maratona di Star Wars è d'obbligo!

Cortometraggi e Speciali

In questa sezione vi si trovano, al momento, solo cortometraggi e speciali d'animazione. Si sottolinea la presenza del film Star Wars: The Clone Wars, che è considerato l'episodio pilota della serie omonima.

Per i più piccoli (e non solo), si consiglia la visione degli episodi relativi alla serie animata LEGO Le nuove cronache di Yoda. Si tratta di episodi di circa 20 minuti molto divertenti e appassionanti, pieni di riferimenti alla trilogia classica.

Di questa serie, su Disney+ è presente solo la seconda stagione, poiché Cartoon Network detiene i diritti della prima.

La Stagione 2 è composta da 5 episodi e, nonostante non sia indicato, questi hanno un ordine di visione:

Fuga dal tempio Jedi Alla ricerca degli Holocron Missione su Coruscant Scontro tra Skywalker Duello tra Skywalker

La collezione Darth Vader

In questa sezione si trovano i film e le serie dove è presente Darth Vader, ovvero uno dei cattivi più famosi e carismatici di sempre.

Oltre alla trilogia classica, dove Vader è presente in tutto il suo splendore, ci sono anche i film Rogue One: A Star Wars Story e Star Wars: La vendetta dei Sith. In questi ultimi due lungometraggi, Vader fa una apparizione sul finale e, in entrambi i casi, è una presenza che regala emozioni.

In Rogue One: A Star Wars Story, la sua presenza è stata colta come una sorpresa al cinema e risulta necessaria, a livello narrativo, per collegare la storia di Rogue One a quella di Una nuova speranza.

In Star Wars: La vendetta dei Sith, Anakin Skywalker cede al lato Oscuro e si trasforma definitivamente in Darth Vader, grazie all'aiuto interessato di Palpatine che, a seguito del duello perso da Anakin sul pianeta Mustafar, dona al suo allievo Sith un'armatura nera lucente dotata di respiratore elettronico.

Qui sotto si può vedere la scena di trasformazione di Anakin in Darth Vader:

Star Wars negli anni

Film, serie TV e cartoni animati in ordine cronologico, ovvero tutto il catalogo presente nelle sezioni precedenti è raccolto in Star Wars negli anni.

Da dove inizierà il vostro viaggio nella galassia lontana lontana di Star Wars?