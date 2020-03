The Trench: lo spin-off di Aquaman sarà ambientato tra il primo e il secondo film

David Leslie Johnson-McGoldrick, sceneggiatore di Aquaman (il film del 2018 con Jason Momoa ispirato all'omonimo personaggio dei fumetti), sarà autore anche dello script del sequel del cinecomic targato Warner Bros. e DC Films, al momento previsto nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022.

McGoldrick è ora tornato a parlare di The Trench, lo spin-off a tinte horror ambientato nello stesso universo narrativo del Re degli Abissi. Lo sceneggiatore ha infatti rivelato attraverso Twitter la collocazione temporale del film (via LRMOnline).

Theoretically, it takes place between 1 and 2. But some pieces of this is still being worked out.