TV News The Walking Dead

di Chiara Poli - 24/03/2020 10:30

The Walking Dead 10x13: dopo la trasmissione dell'episodio, con la rivelazione che ha cambiato la vita e il destino di Michonne, arriva il significato del messaggio inciso sul telefono...

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Colpisce per tanti motivi.

Innanzitutto perché è inciso su uno strumento di comunicazione che, nel mondo di The Walking Dead, è diventato desueto da quasi un decennio. Tanto per ricordarci come funzionano le cose quando la tecnologia scompare.

Poi perché è la testimonianza del fatto che Rick (Andrew Lincoln) è sopravvissuto: noi lo sappiamo da sempre, ma per Michonne (Danai Gurira) si tratta di una rivelazione capace di sconvolgere la vita. E infatti, non a caso, su richiesta di Judith (Cailey Fleming), Michonne è partita per una nuova missione.

Una missione così importante da farla restare lontano dai suoi figli: ritrovare Rick.

Ma nell'episodio 10x13, ha lasciato il segno anche perché ha evidentemente un significato.

Oltre ai ritratti di Michonne e Judith, e al nome di Rick, c'era un messaggio: cosa significa?

HD AMC The Walking Dead 10x13: il messaggio sul telefono di Rick

Nel video in copertina riviviamo l'attimo in cui Michonne trova il telefono a bordo della nave sulla quale è stato Rick. La sua reazione è così forte non solo perché, dopo molti anni, scopre che il suo grande amore è sopravvissuto, ma anche perché ci sono delle incisioni che per lei significano qualcosa.

Un messaggio. A raccontarlo è la showrunner Angela Kang, che ha fatto sapere come la traduzione dell'incisione sia: "Believe a litte bit longer" (Continua a credere ancora per un po').

Un invito ad avere fede, una conferma che sì, lui è vivo, e prima o poi si ritroveranno.

Il telefono è ovviamente l'indizio di una storia più ampia che ha avuto luogo.

Angela Kang l'ha spiegato mentre l'episodio ci ha dato indicazioni su dove si trovi Rick (verso Nord) e l'ovvia anticipazione che Michonne resterà a far parte dell'universo narrativo di The Walking Dead, magari nei film dedicati a Rick.