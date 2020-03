Libri

di Simona Vitale - 24/03/2020 07:48

Timmy Frana, 11 anni, astuto e impassibile, vuol diventare il detective più in gamba al mondo. Ci riuscirà? Le sue avventure sono state raccontate in sette volumi da Stephan Pastis. Ecco l'ordine in cui leggere questi esilaranti libri.

Noto come autore del fumetto Perle ai porci, Stephan Pastis, ex avvocato classe 1968, nel 2013 ha ideato il suo primo libro per ragazzi: Timmy Frana - Il detective che risolve ogni grana (o quasi).

Entrato nella classifica dei best seller del New York Times, questo primo volume, scritto e illustrato da Pastis, ha inaugurato una serie che (per ora) si compone di sette libri, ognuno dei quali ha come protagonista l'undicenne Timmy Frana (Timmy Failure, nelle versioni originali), fondatore, presidente e amministratore delegato della "Total Failure, Inc.", la miglior agenzia investigativa della città di Portland, forse del Paese (almeno a suo dire).

Assistito dal suo socio e amico, un grosso orso polare di nome Super, Timmy si propone di risolvere misteri, combattere il male, fare soldi per pagare i conti di sua madre e, più di ogni altra cosa, sconfiggere la sua acerrima nemica Corrina Corrina (la ragazza che non deve essere nominata) che ha un'agenzia rivale ed ottiene sempre il massimo dei voti a scuola. Le avventure di Timmy e Super sono senza dubbio alquanto esilaranti e i loro tentativi inconsapevoli, ma stranamente sicuri, di combattere il crimine sono in grado di strappare tante risate e sorrisi ai lettori più piccoli ma anche a quelli più grandi.

Come anticipato, la serie di libri di Timmy Frana si compone di sette volumi. In Italia, però, al momento sono stati pubblicati solo due libri.

Per tutti coloro che sono affezionati e che, anche grazie alla serie, siamo certi ameranno ancor di più le avventure di Timmy Frana, andiamo a scoprire tutti i libri della serie di Stephen Pastis e l'ordine in cui leggerli:

Inoltre è disponibile in lingua originale anche un box set:

Timmy Frana - Il detective che risolve ogni grana (o quasi). Ediz. illustrata:1

Sperling & Kupfer Il primo volume della serie di libri su Timmy Frana

Timmy Frana è un ragazzino di 11 anni che ha "piani di dominio sul mondo" dopo aver fondato la Total Failure Inc., l'agenzia investigativa che si propone di essere la migliore della città di Portland. Il suo miglior amico e socio è un orso polare, grosso quanto pigro, di nome Super (nella serie in lingua originale il nome è Total), la sua peggior nemica è una ragazzina dal nome impronunciabile alta 1,20 metri. Le bizzarre ed esilaranti avventure di Timmy Frana ci porteranno in un mondo dove è impossibile non ridere e dove le "bollette non pagate" di sua madre sono destinate ad appartenere al passato.

Timmy Frana. Guarda cos'hai fatto!: 2

Sperling & Kupfer La copertina di Timmy Frana. Guarda cos'hai fatto!: 2

Timmy è alle prese con un caso piuttosto delicato. A scuola è stato rubato un mappamondo e la ricompensa offerta per chi lo ritroverà è di 500 dollari. Il nostro protagonista detective insieme a Super, e ad un nuovo improbabile alleato, il prozio Colander, cercherà di non farsi sfuggire la più ghiotta occasione della sua vita e al tempo stesso tenterà di smascherare chi vuole fare il gioco sporco.

Timmy Frana: We Meet Again

Walker Books La copertina del terzo volume dedicato a Timmy Frana

Le cose vanno bene per Timmy: l'agenzia investigativa di Timmy è sull'orlo del dominio globale e ad essa corrispondono ricchezze globali. Fama mondiale. Eppure gli dei hanno deciso di lanciargli palle curve: per cominciare, vivrà un periodo difficile a scuola e per mantenere il suo posto dovrà ottenere buoni voti e comportarsi davvero bene. Dovrà, quindi, ottenere in primis un buon voto sul suo progetto sulla natura. Il leggendario rapporto Miracle potrebbe essere la chiave del suo successo, ma sfortunatamente Timmy non è l'unica persona a cercarlo...

Timmy Frana: Sanitized For Your Protection

Candlewick Pr Il quarto dei sette volumi dedicati a Timmy Frana

Viaggiare a metà strada attraverso il paese per aiutare il fidanzato di tua madre ad inserirsi nel suo nuovo lavoro sarebbe scomodo per qualsiasi detective, per non parlare di Timmy Frana, fondatore, presidente e CEO di Total Failure, Inc., la più grande agenzia investigativa del mondo. Quindi, quando Timmy riceve alcune notizie inaspettate, c'è solo una cosa da fare: darsi alla fuga. Dopotutto, Timmy ha un caso da risolvere e niente può ostacolarlo.

Timmy Failure: The Book You're Not Supposed to Have

Walker Books Il quinto volume della serie su Timmy Frana

Il diario da detective di Timmy è stato rubato e se questo libro dovesse essere pubblicato, Timmy sarà messo a terra per tutta la vita. O forse anche di più. Perché mentre doveva continuare a svolgere i suoi compiti scolastici, Timmy continuava il suo lavoro di detective in una casetta da giardino. Le uniche cose da sapere prima di leggere sono le seguenti: c'è un Merry, un Larry, un dente mancante e un amico che scompare.

Timmy Failure: The Cat Stole My Pants

Walker Books La copertina del sesto volume della serie dedicata a Timmy Frana

Timmy si trova a Key West, in Florida, apparentemente per la luna di miele di sua madre e di Dave, ammesso che si siano davvero sposati, cosa di cui Timmy dubita. Sfortunatamente per Timmy, il crimine non va in vacanza. E poiché l'orso Super è fuggito a Cuba, Timmy deve fare affidamento su un nuovo socio a cui chiedere aiuto: il nipote di Dave, Emilio. Nel frattempo, un nuovo arrivato a sorpresa si presenterà nella vita di Timmy e, come se ciò non bastasse, i pantaloni di Timmy verranno rubati da un gatto con le zampe a sei dita.

Timmy Failure: It's the End When I Say It's the End

Candlewick Pr La copertina del settimo volume dedicato a Timmy Frana

Settimo e ultimo libro di Pastis dedicato a Timmy Frana. È quasi Natale, ma non c'è riposo per il più grande detective del mondo. La classe di Timmy sta realizzando un film e Timmy ha avuto il compito di scriverlo. C'è solo un argomento degno di un film del genere: la storia di come Timmy ha superato i suoi numerosi nemici per raggiungere la vetta. Ma la sceneggiatura è scomparsa, Timmy e il regista stanno avendo divergenze artistiche e Super, l'amico orso del nostro detective, desidera ardentemente ricongiungersi con la sua famiglia pelosa. Come andrà a finire?

Timmy Failure Boxset SS

Walker Books Il cofanetto che contiene i primi 5 libri dedicati alle avventure di Timmy Frana

Un prezioso ed imperdibile cofanetto che contiene i primi cinque libri delle divertenti avventure di Timmy Frana, il detective più "in gamba del mondo!.

Il film di Timmy Frana

Il primo volume, Timmy Frana - Il detective che risolve ogni grana (o quasi), pubblicato in lingua originale con il sottotitolo Mistakes Were Made, ha ispirato la realizzazione di un film disponibile su Disney+ in Italia dal 24 marzo 2020 (giorno di lancio della piattaforma nel nostro paese).

Come nel libro, anche il film, diretto dal pluripremiato regista Tom McCarthy, segue le bizzarre avventure dell'impassibile ragazzino di 11 anni Timmy Frana, che, insieme al suo amico Super, un orso polare di 650 Kg, gestisce la Total Failure Inc., che si propone di essere la più efficiente agenzia investigativa di Portland.

Nel suo tentavo di affermarsi come il migliore detective del mondo, Timmy (Winslow Fegley) dovrà fare i conti con una strana scuola elementare e, soprattutto, affrontare un bizzarro mondo di adulti tra cui spiccano la sua impegnatissima madre (Ophelia Lovibond), il suo fidanzato (Kyle Bornheimer), il suo insegnante/nemesi (Wallace Shawn) e un consulente di orientamento della scuola che frequenta (Craig Robinson).

Che ne pensate di questa fantastica serie di libri?