Disney+ è ora disponibile in Italia: i dispositivi per immergersi nella magia

La frase di Walt Disney compare subito all'inizio della schermata, in alto a sinistra. Ed è un prezioso invito a lasciarsi guidare dalla curiosità e a non smettere mai di sognare . Un messaggio che oggi è più importante che mai.

Per vedere l'easter egg è sufficiente andare sul sito di Disney+ , cliccare con il tasto destro sulla home page e scegliere dal menù a tendina l'opzione "Visualiza sorgente pagina". In alternativa, con Windows si può utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + U e con macOS quella Cmd + Alt + U. Oppure, ancora, basta incollare nella barra di ricerca l'indirizzo view-source:https://www.disneyplus.com/it-it/.

Il servizio di streaming della Casa di Topolino è un vero e proprio scrigno del tesoro per i fan dei mondi fantastici di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e di quello reale (ma ugualmente meraviglioso) di National Geographic. E nel suo "cuore" nasconde un omaggio a Walt Disney , che suona come un messaggio di speranza nel momento di grande difficoltà che tutto il mondo si trova ad affrontare.

Il sito di Disney+ nasconde un easter egg dedicato a Walt Disney. L'omaggio è una frase del fondatore della Casa di Topolino, che in questi giorni suona come un vero e proprio messaggio di speranza.

