Dopo Peninsula, si parla di un capitolo 3 per Train to Busan

di Giuseppe Benincasa - 25/03/2020 10:00 | aggiornato 25/03/2020 10:04

Train to Busan 3 potrebbe narrare dell'inizio dell'apocalisse zombie: parla il regista Yeon Sang-ho.

Dall'ormai cult coreano a tema zombie del 2016, Train to Busan, il regista Yeon Sang-ho ha realizzato uno spin-off intitolato Peninsula.

Questo film, chiamato anche in maniera non ufficiale Train to Busan 2, è ambientato 4 anni dopo la diffusione del virus zombie che ha colpito la penisola coreana e, secondo quanto riportato qualche mese fa, narra della storia di nuovi protagonisti e in particolare di un militare fuggito negli Stati Uniti, che deve tornare indietro per salvare i sopravvissuti rimasti.

A pochi mesi dalla distribuzione nelle sale di Peninsula (prevista per l'estate 2020), il regista ha parlato con il sito ScreenDaily, dichiarando che avrebbe anche una idea per un terzo film.

Sang-ho ha detto che inizialmente l'idea di fare un sequel non gli piaceva, così ha realizzato un film diverso, con protagonisti nuovi e grazie al maggiore budget a disposizione, ha potuto utilizzare più set all'aperto. Quindi, ha cominciato a pensare a un mondo post-apocalittico e ha realizzato che avrebbe potuto cominciare a costruire un franchise di storie connesse tra loro.

Poi, nell'intervista, gli si fa notare che non ha ancora parlato di come l'epidemia abbia avuto inizio e, su questo, Sang-ho ha detto che potrebbe essere il tema per sviluppare un terzo film, che però potrebbe non dirigere lui stesso.

Sulla realizzazione di Peninsula, il regista ha detto di aver girato per 62 giorni in tre mesi a partire da fine giugno 2019.

Inoltre, per l'aspetto dello spin-off/sequel di Train to Busan ha dichiarato di essersi ispirato a film post-apocalittici come La terra dei morti viventi (2005 ) di George Romero, The Road (2009), Interceptor - Il guerriero della strada (1981) e Mad Max: Fury Road (2015), così come a manga post-apocalittici come Akira e Dragon Head.

Qui sotto si possono vedere le prime immagini del film, che fanno ben sperare per un nuovo entusiasmante capitolo horror:

In una delle 4 immagini si possono anche vedere i due protagonisti del film, interpretati da Gang Dong-won e Lee Jung-hyun.