di Chiara Poli - 25/03/2020 10:42

Andrew Lincoln ha rivolto un video messaggio alla collega e amica Danai Gurira, dopo l'ultimo episodio di Michonne in The Walking Dead. In attesa che Rick e Michonne si ritrovino nei film dedicati al personaggio di Lincoln...

L'intero arco narrativo di The Walking Dead è stato influenzato da una sua decisione personale: quella di lasciare la serie per avere più tempo da passare insieme alla sua famiglia, in Inghilterra.

E ora, dopo aver lasciato la serie orfana di Rick Grimes, Andrew Lincoln ha rivolto un tenero messaggio di saluto alla collega Danai Gurira, il cui personaggio - Michonne - è uscito di scena nell'episodio 10x13 trasmesso lunedì da FOX.

Dopo una breve introduzione musicale ad hoc, ecco le parole di Andrew Lincoln per la collega:

Ti vogliamo bene, Danai. Wow, wow, wow. Che gran cosa. Ricordo la prima volta che ti ho incontrato. Eri svenuta, crollata fuori dai cancelli della prigione. Rick Grimes e suo figlio pensavano fossi un maniaco con le tue spade katana... Ma mio figlio Carl pensava che dovessimo salvarti. [...]

Ricordando il primo incontro fra i loro personaggi sul set, destinati a diventare una famiglia, Lincoln ha anche espresso la sua ammirazione per l'episodio in cui la storia di Michonne viene rivisitata durante l'allucinazione indotta dalla droga somministrata alla donna da Virgil (Kevin Carroll).

[...] L'intera produzione ha insistito sul fatto che non ti venissi a prendere, che la scena sarebbe finita non appena ti avrei fatto salire in un ascensore per pompieri. Oh, no.

Rick e Michonne sono stati compagni d'avventura, si sono innamorati, hanno combattuto fianco a fianco e hanno cresciuto Judith come due genitori. Rick non ha mai conosciuto R.J., il figlio che Michonne ha dato alla luce dopo la sua (presunta) morte.

E ora, Michonne sa che Rick è vivo. Li rivedremo insieme nei film su Rick, c'è da scommetterci...