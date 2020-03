Dopo la Fiat 500 e i recenti caschi da esposizione di Star Wars , LEGO non si smentisce e continua a sorprendere gli appassionati: un antistress più che necessario in questo periodo di reclusione domestica forzata.

Non solo: il relitto può anche essere smontato e rimontato per riprendere lo stesso modello originale della Black Seas Barracuda del 1989.

Chi è cresciuto negli anni '90 l'avrà chiesta in dono a Babbo Natale almeno una volta nel corso dell'infanzia (e non solo). La nave dei pirati Black Seas Barracuda è stata per anni un classico LEGO , lanciata sul mercato nel lontano 1989. Ora, a trent'anni di distanza, l'azienda danese soddisfa i desideri sopiti dei fan rilanciando questo set affascinante e intramontabile, che diventa I pirati di Barracuda Bay .

La Black Seas Barracuda torna in tutto il suo splendore: pronti a sentirvi come Jack Sparrow?

