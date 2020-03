Ryan Reynolds trolla le reazioni delle celebrity al Coronavirus: il video

Celebrity

di Giulia Greco - 25/03/2020 15:22 | aggiornato 25/03/2020 15:26

Ryan Reynolds ha qualcosa da dire sulle celebrity e le loro reazioni al Covid-19. Ecco cos'ha detto in un video pubblicato via social.

DisneyPlus, un nuovo mondo ti aspetta. Abbonati ora.

Se Gal Gadot ha scelto di cantare Imagine di John Lennon durante l'isolamento forzato per via del COVID-19, c'è chi ha deciso di gestire la situazione in modo diverso. Si tratta di Ryan Reynolds, che nell'ultimo video pubblicato su Twitter ha preso scherzosamente in giro i suoi colleghi famosi.

Nel filmato, la star di Deadpool ha ironizzato sui messaggi delle altre celebrity in merito all'emergenza e ha lasciato intendere, senza troppi giri di parole, di trovarli inutili.

In tempo di crisi, tutti sappiamo che è sulle celebrità che bisogna fare affidamento.

Così ha scherzato, prima di aggiungere:

Subito dopo gli operatori sanitari, ovviamente. E gli addetti al primo soccorso. E chi lavora in locali che offrono beni di prima necessità. Poi ci sono i giocatori di ping-pong, i manichini (sono fantastici!) e gli amici immaginari della nostra infanzia. Più o meno 400 tipi di persone!

Anche nella didascalia che accompagna il video traspare il tono sarcastico dell'attore. Reynolds ha scritto:

Un altro messaggio importante da una star importante. Diffondiamo parole d'incoraggiamento non il virus.

Tuttavia, la breve clip si conclude su una nota più seria. La star di Hollywood ha esortato tutti a seguire le regole: "State a casa, state lontani gli uni dagli altri e lavatevi spesso le mani".

Con la moglie Blake Lively, Ryan Reynolds è una delle celebrità a vivere la situazione di emergenza offrendo un reale contributo. La coppia ha donato un milione di dollari ai banchi alimentari di Stati Uniti e Canada. Inoltre, il 30% dei proventi di Aviation Gin viene donato ai baristi che hanno chiuso le attività a causa del virus.

Bravo Ryan!