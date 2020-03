Scoperti materiali superconduttori 'extraterrestri' in alcuni meteoriti

Un superconduttore nello spazio potrebbe addirittura influenzare in qualche modo la struttura dei corpi celesti , ma per avere i dati a nostra disposizione necessari a confermare tale ipotesi bisognerà, ovviamente, attendere nuove scoperte.

In conclusione, l’analisi della composizione dei due meteoriti Mundrabilla e GRA95205 indicherebbe non solo la presenza di superconduttori nello spazio, ma solleva molti interrogativi su quali potrebbero essere le funzioni di materiali con tali proprietà in un ambiente extraterrestre.

