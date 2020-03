The Conjuring 3 cambierà il franchise: le anticipazioni dallo sceneggiatore

Il terzo capitolo di The Conjuring sarà una svolta per l'intero franchise: parola dello sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick.

Quest’ultimo, infatti, rispondendo alla domanda di un fan ha affermato sul proprio profilo Twitter di come verrà deviato lo sviluppo di uno dei franchise horror di maggior successo:

Intitolato The Conjuring: per ordine del Diavolo, nel terzo capitolo sarà possibile vedere tornare sul grande schermo Vera Farmiga e Patrick Wilson nei panni di Lorraine e Ed Warren, investigatori del paranormale. Anche Sterling Jeris riprenderà il suo ruolo, cioè quello della giovane Judy, figlia dei Warren.

I was not extensively involved in "Malignant" -- all I can say is that you should see it as soon as you have a chance.



C3 is a completely different movie than the first two. The franchise is expanding beyond the "haunted house" formula.