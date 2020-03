The Great: il trailer della satira storica con Elle Fanning

TV News

di Silvia Artana - 25/03/2020 11:10 | aggiornato 25/03/2020 11:14

Caterina II di Russia è sempre più protagonista della TV. Dopo la miniserie di HBO con Helen Mirren, adesso è la volta di un progetto di Hulu, che racconta la giovinezza della sovrana in chiave satirica e romanzata.

Dopo Caterina la grande con Helen Mirren, l'imperatrice Caterina II di Russia torna a essere protagonista in TV. Ma stavolta, il rigore storico cede il passo all'invenzione. Come scrive IndieWire, The Great di Hulu si presenta come una satira storica improntata a una comicità grottesca e irriverente. E a giudicare dal trailer ufficiale (che trovate in copertina), le situazioni assurde e i dialoghi brillanti non mancano.

La nuova serie della piattaforma di streaming racconta la giovinezza e l'ascesa al potere della sovrana, che ha le fattezze di Elle Fanning. Al suo fianco nel ruolo del marito di Caterina, il lunatico e bizzarro (per così dire) granduca Pietro Fëdorovič, futuro Pietro III di Russia, c'è l'attore britannico Nicholas Hoult.

E se la presenza della star della saga di X-Men e l'atmosfera e lo stile della storia ricordano La favorita di Yorgos Lanthimos, è perché l'autore della serie targata Hulu è il co-sceneggiatore dell'acclamato film del 2018, Tony McNamara.

La prima stagione di The Great romanza con un approccio divertente e anacronistico gli esordi alla corte di Russia di Caterina II. All'inizio, la futura longeva sovrana del grande Impero che si estende su tre continenti è una giovane romantica e idealista, che spera di trovare l'amore e una società illuminata. Invece, viene amaramente delusa da una realtà corrotta, depravata e pericolosa.

Caterina decide di cambiare il mondo in cui si è ritrovata a vivere in seguito al matrimonio combinato con il granduca Pietro Fëdorovič e per farlo non esiterà a liberarsi dell'ingombrante marito, a sottomettere la chiesa e l'esercito e a giocare una sottile partita a corte fatta di intrighi e diplomazia.

Insieme a Elle Fanning e Nicholas Hoult, nel cast di The Great ci sono Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.

La prima stagione della serie arriverà su Hulu il 15 maggio 2020. Come scrive Deadline, la serie sarà disponibile anche in Italia su StarzPlay. Ma al momento non è chiaro se la data di rilascio coinciderà con quella USA.