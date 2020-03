The Mandalorian 2, anche Michael Biehn e Rosario Dawson nel cast

TV News

di Marcello Paolillo - 25/03/2020 11:46 | aggiornato 25/03/2020 11:50

Michael Biehn e Rosario Dawson sono entrati nel cast della seconda stagione di The Mandalorian, prevista a ottobre sul catalogo streaming di Disney.

The Mandalorian, la serie spin-off dedicata alla saga di Star Wars, riceverà presto una seconda stagione in uscita ancora una volta sul catalogo Disney+.

A quanto pare, il cast della nuova serie di episodi in arrivo vedrà due guest star davvero d'eccezione: la prima, come conferma Variety dopo un'indiscrezione messa in circolazione da SlashFilm, è Rosario Dawson. L'attrice vestirà infatti i panni di Ahsoka, personaggio particolarmente amato dai fan e visto nella serie animata The Clone Wars di Dave Filoni.

Già nel 2017, via Twitter, un fan chiese alla Dawson di apparire nella saga Star Wars nel ruolo dell'eroina Jedi, tanto che gli appassionati incrociarono a lungo le dita affinché l'attrice (entusiasta in ogni caso dall'idea) interpretasse davvero la combattente della razza Togruta.

Con molta probabilità, Ahsoka non sarà un personaggio regolare della nuova stagione di The Mandalorian, visto e considerato che potrebbe apparire solo in alcuni episodi specifici.

Nata come Padawan di Anakin Skywalker, Ahsoka si presentò al pubblico come una giovane dal carattere spigoloso che voleva diventare una Jedi a tutti i costi. L'eroina sarebbe ricomparsa poi in Star Wars: Rebels, altra serie animata ambientata quattordici anni dopo gli eventi visti in The Clone Wars. Infine, abbiamo sentito la sua voce tra tutte quelle degli altri Jedi in una delle sequenze finali di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'ultimo capitolo della nuova trilogia uscito nelle sale a dicembre 2019.

Il secondo ingresso nel cast della seconda stagione di The Mandalorian è invece Michael Biehn, attore celebre per i suoi trascorsi cinematografici in Aliens: Scontro Finale, Abyss e il primo Terminator (tutti diretti da James Cameron).

L'attore, è apparso anche in altri film come Jade, The Rock, Havoc e Planet Terror, così come in alcuni ruoli sul piccolo schermo in Adventure Inc., Hawaii e 24 Hour Rental. Come confermato dal sito The Wrap, Biehn vestirà i panni di un personaggio ancora avvolto nel mistero.

La seconda stagione di The Mandalorian è attesa sul servizio di video in streaming durante il mese di ottobre di quest'anno e proseguirà le avventure del cacciatore di taglie mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Disney+ è in ogni caso disponibile anche in Italia dal 24 marzo scorso (qui il sito ufficiale).